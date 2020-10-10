殺一儆百 - 陳惜姿

老師無辜被除牌，九龍塘宣道小學校友和家長登報聲援，說明了一些事。倘若教師如教育局所指，有計劃傳播港獨思潮，家長應是第一個反對的人。想想，在現時政治環境下，子女有港獨思想，父母有多擔心。

但家長對肇事教師沒反感，電視台記者在校門外訪問家長，也只有支持教師的聲音。課堂上討論，不等於要學生認同。校董會、學校管理層皆已仔細審核，認為課堂內容沒問題，投訴教師並不成立。何以教育局蔑視教育專業，隻手遮天？

看兩任特首在隔空較勁，教育局官員跋扈專橫，更覺該老師是被獻上祭壇的祭牲。官員高調開記者會宣揚其罪行，明顯是殺一儆百，警戒一眾教育工作者，觸碰某類政治議題是死罪，要保住飯碗，便不能跨越雷池半步。

專業界別，一個一個被攻克，法官、記者、教師、醫護……但凡獨立自主，不聽使喚，重良心多於聽命的，便要整治。香港要變成一個內地看得過眼的城市，還要經歷幾多痛苦？

今天活在香港，不斷要面對測試，看大家能忍到幾時。一些人走了，更多人此刻留了下來，然而留下也未見心安。有朋友告訴我，他已準備好走佬包包，內有替換衣服，還有一些外幣，怕一旦要走佬兌換不及。說時嘻嘻哈哈，我說你男人老狗像個快要臨盆的大肚婆，但大笑之後，便發現一點不好笑。