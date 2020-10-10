李嘉誠與施永青的分別 - 馮睎乾

十月七日，加州柏克萊大學的Jennifer Doudna教授榮獲諾貝爾化學獎，阿爾伯特大學的Michael Houghton教授榮獲諾貝爾醫學獎，李嘉誠得知消息後，高興得流下眼淚。原來早於2010年和2011年，李嘉誠已慧眼識英雄，資助兩位教授的研究工作，等待十年，終於開花結果，難怪心情激動。李嘉誠基金會在網上發文說，李先生「相信二人的科研方向」，「感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。」

沒有比較，就沒有傷害。同一天，也是靠地產發跡的施永青，則洋洋自得地在自己辦的報紙上，發表了一篇以中學生水平來說也嫌幼稚拙劣的作文，題為〈年輕人怎樣才能學會獨立思考〉。施老闆一開始，就頭腦簡單地按年紀把人口分為兩類：年輕人的知識都是二手的，缺乏社會經驗，容易被洗腦，而年長的人有豐富第一手知識，「不會輕易接受與自己生活經驗不一致的概念」，所以能獨立思考。他又揶揄很多年輕人連養活自己的能力也沒有，「憑甚麼去改造世界？」

我也不妨簡單地把有錢人分為兩類，一類是成功的富人，一類是失敗的土豪。前者像李嘉誠，懂得善用財富，自強不息，日新其德，促進世界文明；後者像施永青，只計個人利益，抱殘守缺，自以為是，成為社會負累。有什麼比貧窮更可悲呢？就是窮得只有錢。有什麼比無知更愚蠢呢？就是賣弄錯誤的知識。

成功的富人都尊重知識，虛懷若谷，喜歡聆聽「與自己生活經驗不一致的概念」，失敗的土豪則炫耀經驗，沾沾自喜，喜歡說「老子食鹽多過你食米」。施永青們永遠不明白：缺乏智慧的知識，沒有眼界的經驗，根本毫無價值，任你在井底探索一百年，也不過長成為井底經驗豐富的蠢蛙而已。

當然，我批評施永青，不代表我認為年輕人一定對。事實上任何人也可能犯錯，無分尊卑貴賤，施永青的愚昧，在於他用年齡決定智愚，以舊日的經驗否定未來的變革。世界在變，人類對世界的認知也在變，地球決不是繞着藍絲廢老的「生活經驗」轉動的。文明的進步，總源於對固有經驗的懷疑和挑戰。一個民族若缺乏自由的思想、獨立的精神、批判的勇氣，那就永遠不可能進步，而一味標榜昔日經驗、維護既得利益的「成功人士」，說穿了就是這個民族的害群之馬。

試看諾貝爾科學獎歷年得主，哪一個不是提出「與經驗不一致的概念」的？例如今年得諾貝爾物理學獎的彭羅斯（Roger Penrose），研究廣義相對論與黑洞的關係，向來思想無拘無束，他有很多理論或假想，不但跟普通人的生活經驗不一致，甚至跟同行的很多宇宙學家也不一致。彭羅斯挑戰主流的「宇宙大爆炸」理論，提出循環宇宙觀。他認為，按照熱力學第二定律，宇宙的熵（entropy）——代表「隨機性」或「混亂度」——會隨時間而增多，沿着時間回溯則必然減少，但為什麼宇宙卻誕生於大爆炸，一片混亂呢？因此，他主張宇宙並非始於大爆炸，之前已有宇宙，天地乾坤本是無始無終的存在。彭羅斯認同這是crazy idea，但他也說： “But maybe a crazy idea is what we need!”

真正成功的人都不抗拒crazy idea，而不知道自己失敗的人，總以為經驗就是真理。施永青們不知道自己風生水起，不是因為你荷蘭叻，只因為投胎夠早，恰巧趕上七運的順風車。如今時移世易，標誌着「文明」和「疾變」的九運將臨，於是在七運雞犬升天的社會賢達、成功人士，都一個接一個在今天這「過渡期」露出本來面目。不出數年，這群人必然逃不過時代巨輪的輾壓，以及文明烈火的滌蕩。大江東去，浪淘盡下流人物，對於未來，李嘉誠和施永青都下注了，你寧願相信誰？