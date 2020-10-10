想起舊同事 - 顏純鈎

上周文章把《陳健民獄中書簡》的編輯張月鳳的名字寫成張玉鳳，這是很不應該的。她和我在文匯報副刊做過同事，多年失去聯繫。

張玉鳳是毛澤東生前的生活秘書，曾經很有權勢。我早年編過一本《毛澤東的黃昏歲月》，聽說張玉鳳也寫了一本回憶錄，曾托人問過她要不要出版，寫文章時把兩個名字搞混了。

我在新晚報、文匯報都做過副刊編輯。剛入新晚報兩個多月，羅孚先生蒙難北京，我試用期未過，報館認為我是羅老總的人，就把我趕出來了。一年後進文匯報副刊，做了六七年，1988年才去天地圖書。

當年左派報館與香港社會沒有那麼壁壘分明，報館中不少年輕同事都是各大學中文系新聞系的畢業生。國家改革開放，百廢待興，大家對未來都充滿希望，也深信香港一國兩制五十年不變是可以期待的，報館的宗旨就是如何盡量融入香港社會，更貼近香港民情。

六四前很多文匯報同事都參與聲援北京愛國學生的運動，都在為國家的未來操心。六四隔日，文匯報社論版位以「痛心疾首」四字表示了極度憤慨，後來社長李子誦﹑總編輯金堯如﹑副總編輯曾敏之因此被迫退休。

李社長退休後，與程翔﹑劉銳鉊﹑鄭笑芬﹑陳雪梅等舊同事成立《當代》時事雜誌，金堯如先生也一直在報章雜誌寫文章批評中共。程翔兄多年來堅持為香港民主運動鼓與呼，也經歷過牢獄之災，至今筆伐不輟。劉銳紹兄一直都是時事評論好手，每每一語中的。他們兩位都做過文匯報北京辦事處主任，對中共底細一清二楚，是舊營壘中出來的人，筆底更有力量。

鄭笑芬﹑陳雪梅後來去經濟日報，把副刊辦得有聲有色。鄭笑芬後來也在天地圖書做過，陳雪梅是佛教月刊《溫暖人間》總編輯。

都是一些很好的人，正直有理想，對香港有深厚感情。我們一起等中共改變，等了幾十年，最後等來了國安法，等來一國一制。中共在香港是如何失人心的，看看我們這些人就知道。