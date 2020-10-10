台灣也要感謝黨 - 黎智英

最近中國電視和網絡平台頻頻廣播抗美援朝戰爭影片，以戰狼姿態宣傳解放軍英勇事蹟，鼓吹愛國情操；若有人要分裂祖國，將不惜拚死一戰。解放軍衝鋒陷陣，穿山越野，赴湯蹈火，排除萬難不惜為國犧牲，場面感人肺腑，讓人熱血沸騰。這些宣傳配合彈道飛彈試射，戰機擾台1712架次，戰艦侵入台灣海域1029艘。這些戰狼宣傳和軍事挑釁明顯針對中國主要敵人：美國和台灣。

美國最近提升對台軍事援助，出售最先進的防衛和攻擊武器，8月更派出衛生及公共服務部長，亞歷克斯·邁克爾·阿扎二世（Alex Michael Azar II）訪台，他是自1979年來美國訪台最高官階的官員；9月美國副國務卿克拉奇訪台，參加李登輝前總統的追思告別儀式，是國務院1979以來訪台最高官階官員。這些舉動挑戰中共的對台政策，刺激了習近平「統一台灣不能再等」的戰狼心態。在為國犧牲、拚死一戰的宣傳和對台戰事挑釁的鼓吹下，掀起洶湧的愛國民情一發不可收拾。習近平志大才疏，卻野心膨脹，急於統一兩岸，而中美關係日漸惡化下，會否擦槍走火，攻台戰爭一觸即發？

不會。美國軍事力量超越中國太多，而且美國非保護台灣不可。失去台灣，美國將失去日本、澳洲、韓國、星加坡和菲律賓等亞洲盟友的信心，也等於失去了美國在亞洲的霸權。就是擦槍走火發生軍事意外事件，中美都會設法找下台階解決問題，避免戰爭。

然而，在習近平戰狼心態驅使下，五毛愛國民情洶湧失控，而政治形勢比人強，獨裁者亡命凶狠孤注一擲的可能性還是有的。美國要保住亞洲的霸權同時避免與中國打仗，必須擺出明確而強硬保護台灣的姿態。最有效避免戰爭的策略就是擺出隨時準備戰爭的姿態。

台灣的處境與當年西柏林很相似。當年西柏林政治地位比台灣的處境更曖昧，蘇聯攻佔西柏林的企圖更囂張，但美國和西方備戰的姿態威懾了蘇聯，保住西柏林40多年和平，直至蘇聯解體，德國統一。這段歷史驗證美國不會忘記。目前美國不斷在提升對台關係和軍事支援，就是要擺出隨時為保護台灣不惜一戰的姿勢。這個姿態越強硬和明確，戰爭的可能性便越細。

當然美國保護台灣，不包括容許台灣挑戰中共的底線，單方面宣布獨立。美國絕不含糊地表明護台的承諾，不包括讓台灣單方宣示獨立從而導致中共出擊攻台。美國堅守這個原則，一如堅決反對中共武力統一兩岸一樣。要台灣人民活在曖昧的國際地位下無疑痛苦；為了兩岸和平和台灣人民的民主自由，這是必須付出的代價。

不宣布獨立不等於台灣不能提升其國際地位。從目前的情況看來，美國與台灣實質建交和軍事緊密合作，雖然有實無名，如同主權國家的關係指日可待。在美國的領導下，西方陣營和日本澳洲等國家會逐漸提升與台灣的政治和貿易關係，同時建立日澳印台區域軍事合作，和最後推動台灣成為聯合國成員。習近平的戰狼姿態導致中美交惡，造就台灣衝破中共封鎖、闖出世界的契機，禍兮福所倚。始料不及啊！

美國對中國的高科技和晶片封鎖，也將牽制西方陣營和日本澳洲等國家，封鎖他們出口高科技和晶片到中國。這將大大打擊中國經濟發展和科技研發。含有晶片和外國科技零件配合的產品將停產，這不僅影響經濟發展，軍事和對人民電子監控的發展也會局部停頓。中國不少軍事武器都含有美國或其他先進國家的科技，斷絕供應，軍事保養斷層，連仗也打不成了，怎麼辦？中美越行越遠，前景黯淡卻束手無策。對中共來說，高科技和晶片制裁就是要了半條老命，怎不頭痛。

面對全面的制裁，中國的科技研發就更加寸步難行。科技研發不能獨自發展，而需其他科技的配合。沒有進口科技的供應和支援，科技研發將難上加難。科技人員擇木而棲，科技研發公司亦會轉移到別的地方去。台灣有深厚的科技基礎和完整半導體產業鏈，是個理想的選擇。然而出於戰略考慮，台灣會阻止中國研發公司進駐，卻阻止不了中國科技人員的轉移。現時世界各地高科技公司紛紛到台灣投資，物以類聚，將吸引更多科技研發公司到台灣，蓬勃其科技行業，發展為亞洲的矽谷。

台灣晶片製造科技世界頂尖，無人能及，卻與美國晶片設計科技關係密切。台灣科技脫離不了美國，美國也離不開台灣。美國晶片供應全靠台灣，台海一旦有事，美國不容有失，必須保護台灣。美國高科技和晶片對中共封鎖，造就台灣成為亞洲科技研發中心的矽谷，美國更有需要保護台灣國家。台灣時來運到翻身了，可喜可賀！

台灣得以走上世界政治貿易舞台，成就亞洲科技研發領先地位。各國科技精英趨之若鶩，國際科技熱錢湧入，壯大台灣經濟政治全面發展。這全都有賴習近平君臨天下戰狼姿態，領導「人類命運共同體」的野心嚇怕了全世界。台灣人民非但不應仇視習大大反該向他說聲「謝謝」才對！

P.S.我是順德人最愛吃順德名菜梅菜扣肉，大班樓梅菜扣肉夾在夾包中吃，馥郁腴滑甜美，一生吃過最正。大班樓一桌難求，艱難訂枱都值得一試。