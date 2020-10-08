不能容忍政治審查教育 - 吳靄儀

宣道小學老師被教育局以「嚴重專業失德」為名取消註冊，原因是這位老師在學校的「生活教育科」給小五學生上了85分鐘的一課，內容涉及「港獨」，教育局認為是「有計劃」地「散佈港獨消息」。取消教師註冊，俗稱「釘牌」，即是終身不能教學，有人指出，其意義甚至包括終身不得踏入任何校園。直至目前為止，只有涉嫌對侵犯兒童性罪行的教師遭受這種懲罰。今次事件，明顯不但是政治審查，而且是瘋狂的政治審查。一個多小時的一堂課，就已構成「散佈港獨」？一次「散佈港獨」，就足以終身受罰，失去終身職業、終身限制自由、終身受辱？這合乎常理嗎？所謂「有計劃地」，只是指設計課程涉及計劃，與「有計劃地散佈」繆以千里，就算堅決反對港獨的常人，也會認為懲罰大大過分。香港市民，不能容忍政府官員為政治表忠而濫用權力打壓一個教員。

從報道所示，這位教師根本沒做了什麼不當地「散佈」「港獨」的行為。港獨早就因政府的大肆渲染和高調打壓而成了社會熱門話題，連鏗鏘集也要報道一下，小五學生豈是與世隔絕？要清楚了解正經探討是什麼一回事，有何不當？以「言論自由」為討論框架，或者不中官員之意，但教學要依官員喜好，教育還成教育嗎？要求學生發表意見，不等於要求學生支持哪一方的意見，而是引起討論的正常方法。退一萬步，這位老師的教學方式對與不對，專業不專業，也不應由官員作政治批判，而應由負責該校教學的校長、校董、老師專業評論。「校本調查」的結論是老師並無過失，局方憑什麼踐踏專業判斷？

今次教育局「釘牌」，動用的據稱是《教育條例》第47(d)條；該條列出一系列取消教員註冊的理由，其中(d)項為「如常任秘書長覺得該教員作出的任何行為，屬常任秘書長認為足以構成專業上的失當［不是「失德」］行為者」；教一課「港獨」（即使該位老師教了一課港獨），為何就足以構成嚴重的專業失當？原文「professional misconduct」，相信沒有一個專業會有如此嚴苛的規條！條文看上去主觀甚至任意，但教育局應深明法庭從不容許任何法定權力可以任意行使，而必須合法，一定要有清晰的可謂之「合理」的理據，而且一定要合乎程序公義。取消註冊、推翻校本調查裁決，能有什麼服眾的理由？有否公道地讓教員、校董會充分答辯？殖民地法例表面上隻手遮天，但在人權法、行政法、以及基本法之下可沒有這個說法。

教育局分明旨在殺雞儆猴，估量一名普通教員沒有打官司的能力。這正是教育專業須團結起來支持的重要原因，發起眾籌，還以顏色，為的不只是這位老師或全港教師、學校，更重要的是為了莘莘學子免受政治審查下的教條教育荼毒。已故學者陸鴻基在他的《坐看雲起時》，敍述當年文憑教師的抗爭的重大貢獻，這一代豈可愧對當年的先行者！