一株搖錢樹 - 蔣芸

張愛玲的一生說長不長、說短不短，丈夫、朋友、愛人，所交往的涼薄者居多，也許這就是屬於她的命格，但也是性格使然，放着胡蘭成這種男人，正常的少女誰會不要命的愛上，第二段婚姻的左翼文人編劇，那份自私涼薄更不用說了，看過「小團圓」的不會不同意此說，連那個呼之欲出的導演桑弧又何嘗不能歸之於腳踏幾條船的負心人。

總之宋家公子出版了這本原作者和他父親多方討論要不要問世的自傳體著作已收到暢銷效果，對他而言何曾有什麼壓力？

張落魄香江時宋淇又何曾為她做過什麼？一直到她得到夏志清的點評，才有後來張和宋之間殷殷來往的通信；這些交情也促使宋家後代成了既得利益者，深究起來，祖師奶奶最落魄的歲月，何曾出現後來的那位熱心人。

一生所遇非人，死後作品成為一株宋家的搖錢樹，這也是任誰也推算不到際遇。

心高氣傲的天才，一接觸到現實後，因為一本「小團圓」，讓世人看着她一個又一個荒誕不經的笑話，破壞了形象，描繪出一個在感情生活上如此失敗荒唐的女子。

生活不是比寫作更重要嗎？她比較年輕的歲月時也並非躲着人，世界微塵裏，她也喜歡吃喝玩樂設計穿着看戲的種種俗趣。第二段婚姻的十年裏，共同生活的是一個在現實折磨之下已奄奄一息，毫無生趣鬥志的男人，不會照顧痛惜她，經濟方面她反而成了他唯一的依賴，這樣的生活對於一個天才作家的確是太沉重了。獨居的三十年更已無力改變現狀了，後世多少知音人的讚嘆又如何？她本來可以不必這樣啊！