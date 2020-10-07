鬥法庭，摘假髮 - 古德明

立法會議員周浩鼎、葛珮帆藉一封匿名信批鬥法庭，吹響了中共指揮香港法庭的號角；另一議員何君堯更總結中共意旨，傳語同僚：「改革司法界，從摘下司法界的假髮開始。」

香港司法界秉承英治時期傳統，法官與大律師上庭，都戴白色假髮，也許是象徵老成持重。一九九七年香港易手，終審法庭首席法官李國能曾咨詢司法界意見，最後還是決定不棄假髮，其中自有深意，不只是象徵而已。

《荀子．哀公》載，魯哀公曾問孔子：「紳委章甫（衣冠偉然），有益於仁乎？」孔子怫然作色說：「君胡然也（主公怎麼了）？資衰苴杖者（穿喪服者），不聽樂，非耳不能聞也，服使然也（因身穿喪服，故不聽音樂）；黼衣黻裳者（穿祭服者），不茹葷，非口不能味也，服使然也（因身穿祭服，故不肉食）。察其有益，與其無益，君其知之矣（衣冠偉然，是否有益於仁，主公應該明白了）。」某些場合的特定服飾，可使人行事合乎所宜，這道理孔子說得很清楚。資深大律師梁家傑說：「法官與大律師戴假髮，不只是秉承傳統，也與民族意識無關。假髮可使法官及大律師自覺為司法制度服務，而不是以個人身分處事。」這和孔子所說道理差不多。

中共無疑也明白「紳委章甫，有益於仁」，所以，周浩鼎、何君堯這兩個新香港律師，現在摩拳擦掌，誓要先摘下司法界的假髮。