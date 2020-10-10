有錢就是任姓 - 邁克

《蘋果》真可惡，刊登的新聞越來越無聊，前幾天那單「胡錫進兒子移民加拿大？年入1200萬？」就睇到我一肚火：喂大佬，有錢有勢的愛黨愛國人士送子女到美加英澳定居，根本是常態呀，又不是冚家落籍新疆或者強逼親生骨肉去哈爾濱耕田，何新奇之有，有什麼值得大書特書，浪費我三分鐘的寶貴閱讀時間？拿年入一千二百萬做文章，更加笑大人個口，那個數目在大陸，月入都大不乏人啦，拜託不要以自己的寒酸衡量上流社會的離岸銀行戶口，記者百忙之中不妨抽時間約舊同事劉太去四季或文華飲下午茶，近距離理解一下「富貴」兩隻字的正確寫法。何況，嗰位胡先生雖然以中南海代言人自居，由朝到晚搶閘宣讀聖旨，正職乃報館總編輯，話晒都係行家，古詩有云本是同根生相煎何太急，要評論個別事件大把人可以滾搞，唔該放佢一馬啦，畀人定性為狗咬狗骨你話幾肉酸。

胡先生翌日澄清，呢世人只生過女冇生過仔，所謂兒子身處楓葉國純屬假新聞云云。哎呀，恕我諗埋一邊，如此鄭重其事聲明，莫非因為怕東窗事發，胡太會大發雌威？以下設計對白：「你個衰佬吖，好認嘞噃，係咪瞞住我晌滿地可收埋隻狐狸精，連仔都生埋？」Fact check原本不難，加拿大姓胡的移民應該不會太多，一日半日便水落石出，弊就弊在近年強國人意識超前，徹底推翻了老竇姓乜、兒女也必定姓乜的封建社會壞習慣，譬如華為老闆任正非，大女姓孟，次女姓姚，簡直「有錢就是任姓」，追查起來非常頭痛，若要均真處理，唯有驗DNA。