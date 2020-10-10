中立兩個字好辛苦 - 林夕

有位忠貞人士，雖然並非姓岳，其母亦非岳母姓姚，但報國之心長存。他跟我說：有確鑿證據證明歐美資金收買抗爭者。

我說：（六師弟，你算吧啦）嘩，這不只是小好，是大大好事，快點拿出來，公開來，你怎麼可以據為己有，我們至少也要通知葛珮帆周浩鼎，甚至驚動李慧琼。

非岳姓人士說：他們是什麼人？是什麼部門的官員？我說：好好好，他們是誰沒關係了，你不願意出頭，不貪功，好，現在流行匿名信，（一道氣湧上喉嚨，吐氣聲稍為大了了點）超級有用，即時見效。

非岳姓人士說：你這樣語氣是不相信嗎？是千真萬確，我認識一個人，他認識的人給我的。我問：是什麼形式？是文件？是銀行過戶單子？如果是這種，政府早拿到手了。唉，到了今日，你才回頭翻舊帳。好好好，去年抗爭的人那麼多，有幾分證據就講幾多話，我們也不能排除有人收過外國組織的錢，好不好。

非岳姓人士追問：好不好？你為什麼可以不生氣？

我說：正如你對警察暴打市民不生氣，（心被吹脹了，忍，淡定。）我們也心平氣和討論。如果外國資金就是萬惡之源，那我們是否也要趕走外資企業？資助政治活動就是要推翻政府？那我們先要搞清楚什麼叫政治活動，最新局面，教師上課也可以在進行一場有預謀的政治宣傳，被永久取消執照。

（要中立，在中間站立，兩邊討好一下，也各打五十大板，這樣就完事了嗎？）我們可以這樣看，不能否認的是，有些害群之馬，收了美國人的錢辦事。（不能否認的是，真係學足人民日報的騎劫人民腔。）

非岳姓人士說：那你為什麼不生氣，不譴責這些人？還不斷我們我們的，我們不是一類人。（唉，我已經站在中間，使用吸星大法：我們，是我們跟人最有誠意交流的用字，不斷你你你、我我我，即係所謂敵我意識分明。老實說，我跟這名非岳姓人士混合為我們，心理上已提防事後要拼命無恙，我不厭棄他，他還嫌棄我呢。嘿。）

面對這位非岳姓人士，最可惜他不是岳不群，自閹的偽君子好應對，他卻只是中立的沖虛道長，耍太極耍不過他。當勇敢的中立人，辛苦過做單腳企立的運動，很容易失平衡。跟愛國朋友尚且艱辛若此，港台主持，難道要像少林主持方證大師，外方正，內藏自己心證，也要保持沈默？主持尚如此，試問老師又何堪？