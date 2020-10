你毒還是網絡毒？ - 畢明

好友失戀,我會以「愛情片雞尾療法」開方給他們服,幾套電影混合看,取其化學作用,以毒攻毒或普渡解毒,厚黑還是舒懷法,看病因、病況、事主性格及要求而定。

治療當代電子網絡社交中毒,則可試「紀錄片雞尾療法」。你知否自己或子女毒癮多深?已劇毒入骨而不自知?

同是Netflix最新出品,《Social Dilemma》連同《American Murder: The Family Next Door》,兩齣同看,有自省警世、促進排毒作用。

《Social Dilemma》已是全球熱話,個人認為任何使用電子產品上網的現代人、尤其有孩子的人,都應該看,都有責任看。

沒有誇張,事情實太嚴重。首先這紀錄片讓世人更清楚知道,科技巨企一直以來都無所不用其亟地用一切演算及程式方法,無恥地令我們染上電子毒癮。要令我們機不離手,眼不離screens,樂此不疲,沉淪至萬劫不復。沒有自制自律能力的青少年,自小便被訓練和刺激,去high電子社交人生;長期浸沒於虛擬網絡,疏於現實人際相處,更長期審判人又被公審,欺凌與被欺凌,成長得非常扭曲。

唔好咁天真,你的仔女,10歲已經sexting,11歲已經4P集體上網睇成人性事擴闊視野,又觀摩又獵奇。兒童不宜的界線在虛擬世界是虛的,心智未成熟已失去保護。

但先不說《Social Dilemma》,說香港較少人留意的《American Murder: The Family Next Door》,震驚千萬美國人的真人真事。好人好姐鄰家一個尋常幸福家庭,好好先生模樣的爸爸,親手殺死了自己懷有身孕的太太,和兩個分別3歲和4歲的女兒。3歲和4歲,最可愛天真好玩的歲數,一併冷血殺了。紀錄片把太太突然離奇失蹤後,警方接報到查,老公如何扮無辜、說謊、惡行敗露、認罪到判刑的經過,一一抽絲剝繭揭露。

犯罪紀錄片,導演如今不必拍攝太多了,純粹用死者的面書及警方影片,還有死者與親友的短訊紀錄,已足夠整合出一個人的婚姻及人生,和生前死後的千絲萬縷。

這種無底、無警覺、有心有意,持續不斷的自我展示,個人及家庭生活大公開、大規模分享,自我真人show現象,就算明知已是世態如此,仍然叫我觸目驚心,程度不比殺人案的兇殘叫我聳動。努力把自己變成公眾人物,有機自我販賣私隱,已隨便得像吐掉香口膠一樣。這位叫Shanann Watts的死者,34歲,明顯已social media毒癮成疾。

網絡、手機、別人的關注、呃like,要attention,是她的毒品,她的小孩允許/願意每天被展示父慈女cute嗎?她們沒有選擇。面書上,盡上她表面風光的婚姻和家庭片段。今時今日,人人都想用真人show換名氣,再用名氣賺真錢,或舔虛榮。

倫常冷血謀殺慘案時時有,但用死者面書及相關人士IG,社交網路的公開資料及電子短訊紀錄,已足夠組織出大部分人事感情關係圖,剖出真相和漏洞,是現代才有的事,比車cam更無孔不入。老公的婚外情,也在第三者的IG證據確鑿,到底電子社交自我展示毒上癮一街都係,包公和狗仔隊都易做了。

《American Murder: The Family Next Door》的啟示不在婚姻比死更冷,人比魔更惡,社交媒體比fake news更假,破案有了social media更「易」,反思關節更在死者和一雙女兒慘死了,竟然還要被誅心公審,群眾開始不痛罵兇手老公,開始blame the victim。說她是bitch,是她迫瘋老公的,幾歲女兒也被嘲笑砸石,嗜血冷血不輸殺妻殺女那位。

社交媒體的群眾,現實世界吸食別人生命片段毒品的人們,大家幾時才文明一點。我們自己,或者他人的生命,不止是一個Like,一個掣,公開或傷害前,想清楚,有後果的。陳同佳殺人案,日後可否又以同一手法整合未可知,但別魯莽blame the victim、粗暴傷害死者親人你可以。

再看《Social Dilemma》,你會震驚地發現,青少年自殺率在近代戲劇性飆升,打機中毒、上網中毒、電子社交中毒、公審被公審中毒、欺凌被欺凌中毒,沒有手機便孤獨空虛中毒,都令人、尤其青少年不快樂又沒自信。太在乎網路上的批評和注目,健康盡毀。

兩部紀錄片看完之後,別一味怪責社交網、搜尋器、瀏覽器、網路,沒錯它們在偷竊你、剝削你、追蹤你、消費你、把你當商品。但重要覺醒是,企業要監管之餘,中了毒的你又有沒有把自己當商品來展示、販賣?你是主謀還是幫凶,會不會做個更好的群眾,戒毒、自律、管教、關心,改正?

解毒,除了靠療法,從來靠意志和自己。祝你上網快樂。