你毒還是網絡毒？ - 畢明

好友失戀，我會以「愛情片雞尾療法」開方給他們服，幾套電影混合看，取其化學作用，以毒攻毒或普渡解毒，厚黑還是舒懷法，看病因、病況、事主性格及要求而定。

治療當代電子網絡社交中毒，則可試「紀錄片雞尾療法」。你知否自己或子女毒癮多深？已劇毒入骨而不自知？

同是Netflix最新出品，《Social Dilemma》連同《American Murder: The Family Next Door》，兩齣同看，有自省警世、促進排毒作用。

《Social Dilemma》已是全球熱話，個人認為任何使用電子產品上網的現代人、尤其有孩子的人，都應該看，都有責任看。

沒有誇張，事情實太嚴重。首先這紀錄片讓世人更清楚知道，科技巨企一直以來都無所不用其亟地用一切演算及程式方法，無恥地令我們染上電子毒癮。要令我們機不離手，眼不離screens，樂此不疲，沉淪至萬劫不復。沒有自制自律能力的青少年，自小便被訓練和刺激，去high電子社交人生；長期浸沒於虛擬網絡，疏於現實人際相處，更長期審判人又被公審，欺凌與被欺凌，成長得非常扭曲。

唔好咁天真，你的仔女，10歲已經sexting，11歲已經4P集體上網睇成人性事擴闊視野，又觀摩又獵奇。兒童不宜的界線在虛擬世界是虛的，心智未成熟已失去保護。

但先不說《Social Dilemma》，說香港較少人留意的《American Murder: The Family Next Door》，震驚千萬美國人的真人真事。好人好姐鄰家一個尋常幸福家庭，好好先生模樣的爸爸，親手殺死了自己懷有身孕的太太，和兩個分別3歲和4歲的女兒。3歲和4歲，最可愛天真好玩的歲數，一併冷血殺了。紀錄片把太太突然離奇失蹤後，警方接報到查，老公如何扮無辜、說謊、惡行敗露、認罪到判刑的經過，一一抽絲剝繭揭露。

犯罪紀錄片，導演如今不必拍攝太多了，純粹用死者的面書及警方影片，還有死者與親友的短訊紀錄，已足夠整合出一個人的婚姻及人生，和生前死後的千絲萬縷。

這種無底、無警覺、有心有意，持續不斷的自我展示，個人及家庭生活大公開、大規模分享，自我真人show現象，就算明知已是世態如此，仍然叫我觸目驚心，程度不比殺人案的兇殘叫我聳動。努力把自己變成公眾人物，有機自我販賣私隱，已隨便得像吐掉香口膠一樣。這位叫Shanann Watts的死者，34歲，明顯已social media毒癮成疾。

網絡、手機、別人的關注、呃like，要attention，是她的毒品，她的小孩允許/願意每天被展示父慈女cute嗎？她們沒有選擇。面書上，盡上她表面風光的婚姻和家庭片段。今時今日，人人都想用真人show換名氣，再用名氣賺真錢，或舔虛榮。

倫常冷血謀殺慘案時時有，但用死者面書及相關人士IG，社交網路的公開資料及電子短訊紀錄，已足夠組織出大部分人事感情關係圖，剖出真相和漏洞，是現代才有的事，比車cam更無孔不入。老公的婚外情，也在第三者的IG證據確鑿，到底電子社交自我展示毒上癮一街都係，包公和狗仔隊都易做了。

《American Murder: The Family Next Door》的啟示不在婚姻比死更冷，人比魔更惡，社交媒體比fake news更假，破案有了social media更「易」，反思關節更在死者和一雙女兒慘死了，竟然還要被誅心公審，群眾開始不痛罵兇手老公，開始blame the victim。說她是bitch，是她迫瘋老公的，幾歲女兒也被嘲笑砸石，嗜血冷血不輸殺妻殺女那位。

社交媒體的群眾，現實世界吸食別人生命片段毒品的人們，大家幾時才文明一點。我們自己，或者他人的生命，不止是一個Like，一個掣，公開或傷害前，想清楚，有後果的。陳同佳殺人案，日後可否又以同一手法整合未可知，但別魯莽blame the victim、粗暴傷害死者親人你可以。

再看《Social Dilemma》，你會震驚地發現，青少年自殺率在近代戲劇性飆升，打機中毒、上網中毒、電子社交中毒、公審被公審中毒、欺凌被欺凌中毒，沒有手機便孤獨空虛中毒，都令人、尤其青少年不快樂又沒自信。太在乎網路上的批評和注目，健康盡毀。

兩部紀錄片看完之後，別一味怪責社交網、搜尋器、瀏覽器、網路，沒錯它們在偷竊你、剝削你、追蹤你、消費你、把你當商品。但重要覺醒是，企業要監管之餘，中了毒的你又有沒有把自己當商品來展示、販賣？你是主謀還是幫凶，會不會做個更好的群眾，戒毒、自律、管教、關心，改正？

解毒，除了靠療法，從來靠意志和自己。祝你上網快樂。