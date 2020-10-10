人面瘡（中）- 李碧華

聽得「人面瘡」，心底的恐懼令連志平不寒而慄，這「東西」終會長成一張人臉，但醫生目前只能把它目作惡毒大瘡處理，從表面的膿頭、丘疹、凸起物、衍生物，都不知皮膚底層發炎或感染狀況。

「要觀後效。」醫生給開了止癢、止痛的紓緩藥，口服之外還有清洗藥膏。道：「抗生素療程需時一至三個月不定，最強當然是A酸，覆診時考量。」

沒用類固醇，副作用多，而且可能令情況惡化……醫生先這樣打發他。

是「打發」。因為這些藥物都不大管用。

連志平的怪瘡不可告人，只得老婆知道，連太認為應找中醫：「據說是自古傳來的怪病，多生於膝部或手肘關節，人面瘡會長大，若五官齊全就來不及了。

見了老婆多方查探的中醫師，說是「神醫」。神醫仔細檢視，給他開了貝母研末和水敷灌。

「這貝母即川貝母，雖名『貝』，與海產無關，乃百合科草本植物，又名『白珍珠』，對散結、消腫、化癰疽等有奇效。」

敷後感覺清涼，痛癢減少。

「但這是治標不治本。」神醫語重心長：「我見患上人面瘡者，都有前因後果，積冤譴，緒不寧，不說太玄了，須清心、涼肝腎、疏散辛熱，才去陰暗，復光明、得平安。」

這夜，連志平靜思，他們實在憂思鬱結坐立不安。

不止他連校長，那些小學中學的李校長、章校長、黃校長、阮校長……個個都有難言之隱，都出現了人面瘡。

——因為近日（也許是掌權者長期處心積慮的陰謀趁機爆發），一家名校小學老師，被教育局指稱有計劃有預謀製作教材「散播港獨信息」，全無警告，也不接受校方「無問題」之調查報告，取消教師註冊，終生不能教學甚至踏足校園……令教育界震驚的，不是一張「工作紙」以言入罪釘牌，而是教育文革已經禍臨。

校長、教師、家長、校友、學生……人人自危。

其實，那恃權位施壓力的獻媚局長，何嘗不自危？

——他膝蓋的人面瘡，已經長出牙齒了。

（明續）