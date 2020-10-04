心有千千結 - 沈西城

日本明星多愛自殺，抵不住壓力，不思迎抗，而係用自己雙手結束生命。笑顏女王竹內結子，九月廿七日凌晨，在家裏衣帽間自縊，截斷了短短四十年的寶貴生命。結子有過兩段婚姻，跟中村獅童僅維持了短短三年，離婚原因不明。第二段婚姻更短，只有一年。結子輕生前，毫無先兆，快快樂樂地跟丈夫、兒子一起晚飯，然後獨自上樓休息。廿七日凌晨，丈夫中林大樹上樓，準備就寢，發現結子自縊身亡。太突然，中林一時之間未能反應過來，無法錄口供，自殺原因因而進入迷宮。台灣藝人曹西平坦言「 藝人表現出來的，都是光鮮亮麗，最棒、最勇敢的一面呈現出來給觀眾，怎麼生活卻是這麼不堪一擊？」說人容易，曹西平不大明白明星大多內心空虛、脆弱，一遇衝擊，就難抵擋。說真的，竹內結子並非我偶像，看的劇集，電影不多，最有印象的是《午餐女王》，在江口洋介、妻夫木聰、瑛太等紅星拱照底下，光芒萬丈。結子開朗友善，笑容燦爛，被稱為笑顏女王，也便是微笑女神。日本老太太岡本壽子說「只要看到結子的笑容，我內心的不安一掃而空。」真有如此威力？對大部分日本女性觀眾來說，的確如此。結子有留下遺書，真正自殺原因難解。有人說摯友三浦春馬今年七月自殺身亡，影響了結子的心情。也有藝能界分析結子大抵是患上了產後抑鬱症，內心困結不能解，就走上黃泉之路。

我三十多歲時，很喜歡男明星冲雅也，長身玉立，儀表非凡，女人好喜歡，男人不討厭，可惜英姿勃發之年，墮樓身亡，一九八三年冲雅也在新宿京王飯店頂樓躍下自殺，這教我想起了張國榮，同樣風華正盛，同樣挑選了酒店高層一躍而下。死後不發喪，匆匆入殮，益添撲朔迷離。娛記追查死因，雅也身世也真可憐，父母離異，十五歲離家出走，養父收留，慕其潘安、子都貌，淪為洩慾工具。成名後，抵不住養父苛索，自殺身死，距今卅七年矣。結子、雅也，心有千千結，都是苦命人！