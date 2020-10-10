關心特朗普的大媽 - 李純恩

這天吃飯碰到一個女人，跟我討論特朗普的病情，一口咬定特朗普是假裝中招。特朗普之所以要假報中招，就像那一年陳水扁選總統假中槍一樣，純粹是為了博同情、爭選票。不然的話，為什麼英國那個金毛肥仔首相那麼年輕也差點死掉，特朗普這個老傢伙三天就可以出院？

這種陰謀論在香港大媽大叔群裏已傳播良久，這個女人不過是撿過來重播，但這種傳播者都信心十足地想你相信那是她自己發現的驚天秘密，因此語氣必須堅定，聲音必須響亮，不容你爭辯。如果你稍為表示懷疑，他們就會用更堅定更響亮的語氣聲音來為你定性：哦，你係黃絲！

這種話題本來是不用敷衍的，但情形的尷尬之處是——比如這個女人——她一定要聽到你同意她的說法才罷休，除非你拂袖而去，不然不敷衍就沒法在原地停留。礙於當時還有其他朋友，只好哼哼哈哈敷衍，令她覺得你好像同意她的說法了。

正以為可以耳根清靜的時候，她又突然自己否定了自己，說：「如果特朗普得肺炎係真嘅，咁一定係白宮嗰個競選辦嘅女人傳畀佢嘅，知唔知點解？我喺電視入面一睇個女人同特朗普，就知道佢哋一定有景轟，抵死呀！」說到這裏，她覺得很解氣，也很權威。我連忙起身去洗手間，免得被她接下來追問同不同意這個定論，反正她是覺得只差捉姦在牀了。如今在香港，如此關心特朗普的大媽大叔一定為數不少，個個都是政治家，特朗普把他們都得罪了。