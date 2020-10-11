物理天才趣聞 - 馮睎乾

相比起諾貝爾文學獎得主葛綠珂的詩，我更喜歡看物理學獎得主彭羅斯爵士（Sir Roger Penrose）的書。當初對彭羅斯產生興趣，緣於十多年前在友人宋以朗的家，見到書架上有一部磚頭咁厚的The Road to Reality，拿下來一看就入迷了。很多人只知道宋公子是張愛玲的遺產繼承人，但他早於七十年代，已在美國考得統計學博士，是第一流專業人士，學識廣，眼界寬，社交圈不乏諾獎得主。彭羅斯爵士的大作，就是他的消閒讀物。

彭羅斯的家庭，稱得上「談笑有鴻儒，往來無白丁」，幾乎每位成員都有資格開一條維基百科：彭羅斯的父親Lionel是著名遺傳學家；哥哥Oliver是一流理論物理學家，他發展的「非對角長程序」概念，是理解超流體和超導體的核心，多年前也啟發了楊振寧；弟弟Jonathan是英國象棋史上的絕頂高手，五六十年代連續十年贏得英國國際象棋錦標賽冠軍。彭羅斯的血親都非同小可，就連繼父也大有來頭，他叫Max Newman，是著名數學家和密碼學家，也是AI之父圖靈的老師。彭羅斯說，這位繼父曾經教他數學。

彭羅斯研究廣義相對論與黑洞，必須精通數學。有趣的是，這位劍橋大學數學博士，小時候的數學並不太好。彭羅斯在訪問說，他童年在加拿大住過六年，老師要求做心算練習，其他同學很快完成，而八歲的彭羅斯總是跟不上。老師不喜歡他，把他降級。最後老師發現彭羅斯實在計得太慢，索性讓他做不限時測驗。當同學都放小息玩耍時，只有彭羅斯一人在埋頭計數；有時小息完了，他仍未做好。彭羅斯說，他至少比別人慢兩倍，但不限時的話，他往往能得高分。這件童年趣事，不知道是否預兆他大器晚成，要到八十九歲才得諾獎呢？

值得一提的是，一九五八年他跟父親設計了「彭羅斯階梯」（Penrose stairs），那是著名幾何學悖論，指一條不管向上或向下走都無限循環的階梯，梯上永遠找不到最高或最低點。諾蘭電影Inception中，也曾出現過這條彭羅斯階梯——彷彿冥冥中呼應了彭氏提出的循環宇宙觀。