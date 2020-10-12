朝早起身定要飲咖啡，不然這日定是渾渾噩噩，什麼也做不好。可前日欠下功課太多，補完已是午飯時分，這時再飲，夜裏睡到三四點就會醒。

缺咖啡因支撐，情緒亦低落，交了一份工作申請，算來已是這個月寄出的第17份。除了對方公司的自動郵件回覆，收件箱裏就什麼也沒有。銀行裏還有些存款，但錢還是其次，最難釋懷是對自己的失望，怎麼就成了這樣平庸無能的中年人。第18份信寫好開頭，又把自我介紹複製粘貼，一分鐘而已，耗盡他全部心力。

另開一個窗口，看看功成名就的老同學們近況如何——其實他昨天也看過，前天也看過。人家自然風光一片，這個新婚，那個IPO，就連以前覺得死蠢那個都剛剛上車買樓。越看他越恨自己，越覺得自己沒用，這種錐心的恥辱綿延開來吃掉整個下午、整個晚上。由是循環，整個2020差不多都是這樣過。2020，少年時這是科幻小說中愛用的年月，他也幻想過屆時自己會穿戴高科技未來主義產品，活得瀟灑浪漫，可見科幻還是科幻而已，和現實無關。

再醒來第一件事就煮好咖啡，又無聊上網看看咖啡的故事，無意間鏈到一篇科普文章，上面說人不是因為睏乏才喝咖啡，而是因咖啡而睏乏。他似被敲醒，用這個邏輯去推也有道理，他也不是因為看朋友的成績才自卑，更好像是需要感到自卑時就會去看看朋友的成績。

這理論十分荒謬，誰會想要故意折磨自己，可隱隱中他覺得果因顛倒又很能解釋他的心。他實在是太討厭自己了，每日裏小小懲戒一下彷彿才能解恨，這樣想到解脫了不少，解鈴還須繫鈴人，魔咒大概可以破除了吧。