膠行路上 - 高慧然

今年的諾貝爾和平獎頒給了聯合國轄下的世界糧食計劃署WFP（World Food Programme），得獎者不是香港抗爭者，也不是侵侵。我雖然感到失望，卻不覺得意外。你能指望一個去年把獎項派給瑞典環保少女的組織，今年把獎派給誰呢？

以「對抗飢餓問題，以避免其演變成衝突甚至戰爭」這樣冠冕堂皇的理由頒個和平獎給聯合國轄下的機構，實在非常聰明。首先，左膠們一定收貨；其次，保證不會得罪不敢或不想得罪的國家。再者，美國似乎也不好說甚麼。

該組織近年受負面新聞纏繞，目前的執行主任David Beasley 2017年4月上任，由侵侵任命，Beasley上任以來，致力進行內部改革，委託獨立機構進行調查，該組織約有17000名工作人員，獨立機構調查了接近半數的8000多名員工，35%的受訪者親歷或目睹濫權、任人唯親現象；29%的受訪者親歷騷擾或目睹騷擾；23%的員工認為自己被歧視；8%的員工提及性騷擾等等。有沒有人跟我一樣覺得，這個組織越來越像世衛，正慢慢失去公信力。一個諾貝爾和平獎牌，不能挽救它的公信力，卻讓它在膠行路上越行越遠，變得離地而孤高。

據悉，目前地球上約有8億人在挨餓，人口膨脹、農耕地被改變用途、糧食分配不均、戰爭等等，都是造成飢餓問題的原因。而持續大半年的武漢肺炎，也加劇了飢餓問題，以及由此衍生的社會問題。諾貝爾和平獎的頒發，真的能令世界變得更和平嗎？