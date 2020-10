非誠勿擾 - 古德明

江蘇衞星電視有相親節目《非誠勿擾》,二零一零年播映至今,深受歡迎。新中國文化之庸陋,只看那節目名稱,即可想見。

「非誠勿擾」當然是「非抱真誠,勿來相擾」的意思;換言之,「若抱真誠,可來相擾」:節目製作人以至億計觀眾,顯然都不知道行文必須講理。查《康熙字典》,擾者,「煩也,亂也」,字帶貶義,「非誠勿擾」等於說,在節目中相親的男女,無論誠不誠心,都是擾人清神。這樣荒唐的電視節目名稱,十年來竟然無人指正,不少人甚至當作成語,爭相引用,例如旋轉拍賣(Carousell)網上有告示說:「買賣有風險,有懷疑請不要購買,非誠勿擾。」

孔子說:「非禮勿言,非禮勿動。」那「言」、「動」兩字都無貶義,與「擾」不同,所以意思妥貼;但假如改為「非禮勿妄言,非禮勿妄動」,那就和「非誠勿擾」一樣,文理不通。新中國人一定會說:「文字無非約定俗成,大家明白就可以,何必咬文嚼字。」不如是,現代漢語怎會成為世上最下流的語言。

《非誠勿擾》不但風靡新中國,連澳洲的Special Broadcasting Service電視都有轉播。不過,英文畢竟是上國語言,不可能翻譯文理不通的節目名稱,電視臺於是把節目命名為「If You Are the One」,直譯即「如果你是那個人」,意譯則是「如果你是有緣人」或「君若有緣」,勝過什麼「非誠勿擾」十倍。