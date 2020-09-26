非誠勿擾 - 古德明

江蘇衞星電視有相親節目《非誠勿擾》，二零一零年播映至今，深受歡迎。新中國文化之庸陋，只看那節目名稱，即可想見。

「非誠勿擾」當然是「非抱真誠，勿來相擾」的意思；換言之，「若抱真誠，可來相擾」：節目製作人以至億計觀眾，顯然都不知道行文必須講理。查《康熙字典》，擾者，「煩也，亂也」，字帶貶義，「非誠勿擾」等於說，在節目中相親的男女，無論誠不誠心，都是擾人清神。這樣荒唐的電視節目名稱，十年來竟然無人指正，不少人甚至當作成語，爭相引用，例如旋轉拍賣（Carousell）網上有告示說：「買賣有風險，有懷疑請不要購買，非誠勿擾。」

孔子說：「非禮勿言，非禮勿動。」那「言」、「動」兩字都無貶義，與「擾」不同，所以意思妥貼；但假如改為「非禮勿妄言，非禮勿妄動」，那就和「非誠勿擾」一樣，文理不通。新中國人一定會說：「文字無非約定俗成，大家明白就可以，何必咬文嚼字。」不如是，現代漢語怎會成為世上最下流的語言。

《非誠勿擾》不但風靡新中國，連澳洲的Special Broadcasting Service電視都有轉播。不過，英文畢竟是上國語言，不可能翻譯文理不通的節目名稱，電視臺於是把節目命名為「If You Are the One」，直譯即「如果你是那個人」，意譯則是「如果你是有緣人」或「君若有緣」，勝過什麼「非誠勿擾」十倍。