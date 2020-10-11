我在宣道小學的日子 - 林夕

本人乃宣道小學校友，母校教師被終身釘牌之後，仔細看廣傳的工作紙，先不問引用的題材是否十惡不赦，羨慕之心油然而起。課堂上可以討論時事，跟社會掛鉤，一代確實比一代進步。

年代久遠，仍記得校長不時對全校訓話，大意正是宣道，大概不離現在的校歌末句「將來為主傳揚真理，謀人類福祉」。為主傳揚真理，這真理不是真理教的真理，真心歸於主內弟兄者，無不「行公義，好憐憫」。

如今很多所謂教徒，這六個字連一個字都做不到，公義定義太多，也許人人心中各自有一把尺，現在回想，當年課堂上如果有那位教育局長以及特首口中的「害群之馬」，會跟我們開放討論社會不同話題；十二歲唸到小六的我，應該會早開竅，脫離一嚿飯只會背誦課文的書呆子，回溯1973年，看電視新聞報導鄧小平第二次復出，只覺得是外星人的事情。這是政治題材吧，幻想當時若有老師會跟我們討論一下，不必表達個人任何政見，也會增廣見聞，對祖國多一點認識或者關心。

同年發生「贖罪日戰爭」，以色列成功擊退埃及與敍利亞聯軍入侵，達成和平協議。到現在還記得英文老師在堂上喜形於色，讚美主的奇蹟，也不怕我們是否聽得懂，詳細講述之前以色列立國的歷史。這也是政治，跟獨立有關喔。多虧了這位老師，啟蒙了我對猶太民族的好奇，擴闊了閱讀的範圍。小學五六年級生，絕對有權利了解世界大事，也有足夠能力表達「淺見」，只要有老師打開這道大門。

老師要建立跟學生無所不談，互相了解的關係，絕不能指望照本宣科，朗讀課文，鐘聲一響就下課了事。雖然已是47年前的事，依然記得那位英文老師，在下課後會跟我聊天，講耶穌之外，會說到香港填鴨教育，教我多看課外書，多關心不同的事，居然還說到家庭問題。不然，那六年的學習生涯，可能只剩下跟同學講鬼故事的回憶，是的，那時學校旁有一棵鬼樹，傳聞說誰碰到就會惹鬼上身，嚇得我不敢靠近。

老實說，那老師名字都忘了，卻忘不了這種對同學付出真心的好老師。好老師，唉，回到今日，那麼多校友支持的好老師，卻是政府眼中播毒的毒草。學校學生校長校友家長評價不算數，教育局一棒就打死到絕路，老師沒有教學自由，難道小學生就不敢有言論自由，思想自由？我這名校友第一個舉手，我不相信。