這幾天陸續收到世界各地港女朋友傳來的問候，不分年齡性別宗教信仰，紛紛對我身處的城市無限關注，起初還以為武肺確診數字在法國直線狂飆，短短三四星期內由一千幾百升到接近三萬，他們讀了新聞憐憫油生，擔心又老又論盡的基伯坐困疫城舉目無親，遙遙送上慰問。然而定睛觀察，咦，不對，怎麼來者個個目露淫光，完全缺乏蒞臨養老院噓寒問暖的正確儀態，反而有種磨拳擦掌準備狼吞虎嚥的趨勢？哈，原來人家是看了串流電視滾熱辣的《艾蜜莉在巴黎》，恨不得像女主角一樣着靚衫談戀愛，較坦白的乾脆以艾米漢默的名字呼喚男主角，等不及本尊擔綱的新版《蝴蝶春夢》，爭先恐後墮入往日《色慾都市》迷戀大先生的公式。

非常慚愧，人交月費我又交月費，潮流卻跟不上，直到如今仍然卡在《王冠》第三季，企圖適應遭殘酷歲月換上的一批演員，根本沒有留意新鮮推出的劇集。上網搜索，果然一片鬧哄哄，七嘴八舌都在羨慕剛抵達時裝之都就找到俊男的妹妹仔，情緒高漲過直擊站在白宮露台複製貝隆夫人的橙色物體。恕我潑冷水，劇照裏那個自以為飛上枝頭的鄉下婆，周身冇一滴巴黎仙氣質，打扮成彩雀只令人想起《我的超豪男友》那批暴發女土豪，居然被奉為模仿對象，簡直不可思議。如果你降落戴高樂機場後照辦煮碗，闖進香榭麗舍大道應該不停有人用普通話對你講「冰冰您好」，漫遊聖日爾曼區，高竇的小資會互相交換「乜咁快又哈囉喂咩」的眼神，萬一地鐵落錯站去了郊區，睇怕不出五分鐘就被壯男劫財不劫色。