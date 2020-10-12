索性「心照不宣」- 林夕

先報告一下，每次想打宣道小學，聯想輸入法就會輸出「宣導小學」。這聯想輸入法也未免太貼地，今年宣道少，宣導多。

宣道與宣導一字之差，二十年之遙。「宣導」一般用在政治場所，領導召集一群點頭人士，宣傳並且教導人士最新政策。會宣道的學校，宣的耶和華之道，也少不了教導，然而教導不同訓導。你要讓訓導主任來教聖經課，肅殺之氣籠罩課堂，同時也趕學生去釣魚。聖經課宣道宣教，不會勉強你信教，都還沒入教，更不會說你不信教就是教賊教奸。

身為舉手兒童，我甚至反問老師，信主得永生，那我媽媽從沒機會聽道，也不可能看得明白聖經，噢，還有中國古人也沒接觸過啊，那怎麼辦。如此天問，每個牧者口袋裏都應該具備了標準答案，答案也雖然未如「人」意，但反而讓老師講了一番神自有他安排之類的。

也真難為他了，現在比較方便，天主教有課綱可以跟着，神讓祂的子民分佈世界各地，利瑪竇受感召就去了中國，教他們愛天主，也愛國。

在愛國與愛主之間，我們中國人首先當然是愛國，即使當時是萬曆皇帝實行「積極不干預政策」時代，也是政治最黑暗年代之一，你不愛不愛還須愛，對朝廷不滿或仕途不順或不順氣者，只有隱居山林，好多成了藝術大師。

這樣就可以過關了嗎？天主教港區主教湯漢背書的教材書，依書直說，理應躲過DQ。教宗教課教道岳母刺字去，明知道在這個無神主義政權下，有沒有想起，被拆去的十字架，被打壓的地下教會，實在不知道他們心理將如何平衡。

雖然說上帝自有他的安排，從兒童到少年到中年，我這名舉手老人想建議，上聖經課的話，就在課堂上念誦聖經章節好了，念得慢一點。凡是對上帝之手不滿意有小怨者，念《耶利米書》，然後就一句到尾：「在絕望之前，先面對何謂苦難。」凡是對現況有無力感者，就念《詩篇》，念給自己也念給學生聽，然後也一句到尾：「凡事太過，緣份勢必早盡。」

什麼？老師不能涉及自己念誦課程？那就在教主禱文時，露出一個詭異的微笑。可以參考失蹤了一年，剛剛在央視認錯的聯合國志工李孟居的笑容，跟學生之間存暗號：「心照不宣，我宣的不是導。」有心的好老師，只能在課餘後盡責，辛苦你們了。