巴士告示 - 古德明

有一天，搭巴士，無意中看見車廂裏兩句告示：「毀壞巴士乃刑事罪行，違者可被判監禁。」堂堂一家巴士公司，連兩句中文都不會寫。

按「毀壞巴士乃刑事罪行」，這話不錯；「違者」二字卻不知所云，似乎是說「違反刑事罪行者」，但中文有「干犯罪行」，那有「違反罪行」之理。

又「違者可被判監禁」的「被」字，十分礙眼，也毫不必要。中文說被動的事，往往不會像英文那樣，用被動語態（passive voice），加一「被」字。這樣的例子俯拾即是。請看《水滸傳》第九回魯智深對林沖說：「自從你受官司，俺又無處去救你。打聽的你斷配滄州。」第二十七回武松說大樹坡有一家黑店：「大樹十字坡，客人誰敢那裏過？肥的切做饅頭餡，瘦的卻把去填河。」假如魯智深說「打聽的你被斷配滄州」，武松說「肥的客人被切做饅頭餡，瘦的卻被把去填河」，文字反而不美。我不是說中文沒有「那大蟲被我一頓拳腳打死了」這樣的被動語態句子，但「被」字可省則省。

巴士上那兩句告示，宜改為「損毀巴士，或判監禁」；累贅一點，也可改為「請勿損毀巴士，違者或判監禁」及「損毀巴士乃刑事罪行，犯者或判監禁」。留意「違者」、「犯者」二詞，用法完全不同。當然，在新香港，巴士公司不會寫中文，也許不能苛責。請看行政長官鄭月娥九月八日的偉論：「報紙上，互聯網上，對香港政府的批評，恆如沙數。」唐朝張謂有《送僧》詩說：「深心大海水，廣願恆河沙。」現在，恆河要變做「恆如」了。