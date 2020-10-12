口罩垃圾多過吸管 - 陶傑

國際環保團體呼籲全球少用塑膠吸管，武肺全球化，導致棄置口罩忽然超前於吸管和塑膠袋，變為環境污染頭號問題。

在歐洲，只法國一國就已經訂購了二十億口罩。一隻口罩，專家指出，只能戴四小時。口罩不可循環再用，再用只會更招惹病毒。法國的廢置口罩若都傾倒進南部的蔚藍海岸，垃圾口罩漂浮，比整個地中海加起來的水母類生物還多。

口罩已經在殺害海洋生物如海龜和企鵝。左翼的環保團體，卻沒有聲張。咦，不是呼籲全球節制勿用吸管嗎？大半年前，環保宣傳還在香港鋪天蓋地。今日口罩是毒害尤甚於吸管百倍，你看見政府、學校、社團，叫你少戴口罩沒有？

當然沒有。

為什麼？因為死到臨頭，沒有經費到手，沒有工夫做騷，沒有時間喊理想口號。人的生命排在第一，經濟GDP增長由名列第一，歐美到處封關，企業倒閉，失業人口增加，環保組織的工作人員也紛紛裁員。此時誰理得到水母和海龜？

川普早看透了一切，一上台就令美國退出巴黎所謂的國際氣候環境協議。川普的理由只有一條：除了美國和歐洲，除了貪污腐化的第三世界低端國家，大量排放二氧化碳、加入污染地球環境，是另一個自稱「太平洋夠大、能容得下中美兩國」的另一個國家。

巴黎簽署的國際協議，只對歐美有約束力，中國不會遵守。既然中國不遵守，歐美偽善的環保知識分子只會對美國的石油工業窮追猛打，因為石油工業被視為右翼。對於中國，這批口水精英毫無辦法，每一年只重複：氣候暖化問題要爭取中國的合作，競選總統的拜登還是這副老腔調，與中國商談、商談、商談。正如朝鮮半島的所謂六方會談，也只是談談談。

因為西方左膠盤據着這等非政府組織的高層職位，總部不是在日內瓦，就是維也納，幾全是米芝蓮餐廳和美酒美食密度最高的地方。西方環保組織不會設一個亞洲總部在北京，並有特權，定期去山西太原檢驗燒煤污染空氣的數據，取得空氣污染飄移去韓國和日本的資料。因為中國將這種組織，只要你派人進來，全部視同干預內政的外國勢力和間諜。

地球的口罩災難如何解決？拜登和賀錦麗有沒有半句話？他們管不了，一心只奪權要緊。