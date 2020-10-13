在網上看到一段短片，一個老人正慢慢過着馬路，因為實在太慢，紅燈都轉綠燈了，老人還未走完一條行車線。結果，司機不開車，耐心地等待老人走他的路。四條行車線，所有的司機都靜靜等待，畫面壯觀而肅穆。

老人走着走着，天突然下起雨來，有人看到了，衝上去，向老人送上一把傘。

這個煽情故事發生的背景，是中國。

看了，只覺得荒誕得可笑。

在加拿大，這樣的畫面經常出現，我昨天外出就遇到了，沒有交通燈的行人斑馬線上，一家四口正橫過馬路。我前面的車停了下來，我跟着停下，然後是我後面的車停下。接着，旁邊另一條車道上的車也紛紛停下。那一家四口加快了步伐，但仍不忘向車上的司機揮手，表示感謝。

別說停車讓人過馬路，就算過馬路的不是人，也必然要停車等候。我試過跟所有車主一起停在路上，只為了讓兩隻野鵝過馬路。澳洲的網友告訴我，他們常常停下來，等長項龜過馬路。龜啊！你能想像龜的速度嗎？不過，加拿大和澳洲當然不會製作那種煽情短片，因為在文明社會，這些本來就是理所當然的事，像呼吸一樣自然，每個人都會這麼做，做了，也不覺得特別，不渴望被表彰。

只有在空氣特別污糟的地方，你才會覺得呼吸都是一種奢侈。同理，在一個人與人之間沒有關愛與信賴的國度，怎樣過馬路，也可以演繹出一條抽水短片。旁人看了，不覺文明只覺悲哀。