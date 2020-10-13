譚耀宗也不是無辜的 - 馮睎乾

所謂教育局局長說「港獨不可行」，即招惹「同路人」狠批，指他說法不準確。那標準答案又是什麼？全國人大常委譚耀宗沒迴避難題，爽快提供答案，強調港獨並非可不可行的問題，「港獨係不應該，因為香港係中國領土一部分」。譚同志講得斬釘截鐵，但我們有必要追問：一句「不應該」就足夠遏止「港獨」歪風嗎？

五歲小孩都知道，應該努力學習，應該遵守校規，難道所有學童都品學兼優嗎？每個警察都知道，不應該對平民濫用暴力，應該嚴守紀律，香港警察又做得到嗎？教育局長也應該是教育專業，或至少顯露出厚實的文化修養，楊潤雄這個會計有嗎？對照現實，越是應該的事，就越不見發生。國家安全既然是天大一樁事，你輕描淡寫講句「不應該」就想了事？譚耀宗的答案流於形式主義，左報若不聲討一下，我認為很對不住國家。

今天一個國家，如果政府尊重人民、尊重法治，而不是日日叫人盡義務，那就是一個社會穩定，可以安居樂業的正常國家，人人自然履行義務。如果政府踐踏人的尊嚴、踐踏法治，天天沒事兒就叫人愛國，不是整頓這個部門，就是夷平那座大山，最終只會墮落成為一個到處是假愛國偽賢達的shithole。這種所謂國家，亡不亡沒有分別，吊頸也嫌浪費繩子。

譚耀宗的答案沒有效用，是其一，更大的問題我還未說。聽好了，搞「港獨」等於分裂國家、顛覆現有政權，對不對？但聰明的學生可以舉一反三，馬上舉手發問：「如果擁護既有的政權是國民義務，孫中山搞革命為什麼被尊稱『國父』而不是『國賊』？中國共產黨推翻中華民國，豈不是做了極不應該的事嗎？」請問譚耀宗老師，你怎樣回答？

由此可見，譚耀宗說「港獨不應該」也是有問題的，且問題比楊潤雄的「不可行」更大，因為這樣一講，無可避免就會誤導學生，去思考中共立國的合法性問題。順藤摸瓜，學生會發現商湯不應該推翻夏桀，武王不應該顛覆商紂，原來中國自古以來每個皇朝，都是由一群亂臣賊子暴徒無視「不應該」而建立的。媽啊，國安局為什麼還不拘捕譚耀宗？