避疫生育 - 左丁山

日日睇疫情新聞，睇到悶，點知10月8日有一則花邊新聞，又幾有趣，就係外電報道，今年發生疫情以來，新加坡政府發現全國生育率本已經係世界最低，但低處未算低，新加坡人在WFH，限聚令情況之下，連生兒育女嘅興趣都冇，低生育率繼續下降。新加坡政府急了，宣佈獎勵生育，有一次過生育津貼，生仔生女有一萬坡紙獎賞。

與此相反，印尼與菲律賓政府正為爆炸性生育率上升而驚惶失措；限聚期間，夫婦被迫留在家裏，無工可返，在家工作尤自可，放無薪假期或失業仲差，夫婦一日從早到晚對住，有乜可做？咪努力「生產」囉，菲律賓係天主教國家，天主教不主張避孕，女士長生長有，估計菲律賓今年疫情期間（其實未知何時結束），有可能多產額外二百幾萬個嬰兒，菲律賓衞生部官員講：「即是菲律賓有兩個大流行（Pandemic），後果嚴重！」

菲律賓係窮國，新加坡係富國，何解兩國民情截然不同？一個生育率急升，一個生育率下降？夫婦同樣留在家，為何菲律賓夫婦索性努力造人，新加坡夫婦就似分房而睡？左丁山好想知香港夫婦如何在家應對疫情？但特區政府已忙得團團轉，冇個局長有時間下令研究疫情對生育率之影響了！各大學社會學教授不妨叫學生以疫情毀情還是催情為主題，寫碩士論文。

經濟學家早已有理論解釋點解富國男女懶生育，窮國男女則以造人為樂。原因與機會成本有關，新加坡像法國、德國等等，男女較平等，好多double income（雙收入）家庭，女士有自己嘅事業追求，不欲兒女太多，阻礙職業升級，況且中產以上家庭斷不肯見到兒女輸在起跑線，每投下大量家庭資源供孩子讀國際學校、補習專科，加加埋埋，養兒女成本好貴，阿媽照顧兒女，要花不少心血與時間，即機會成本會好高，故此時興一個起兩個止；疫情時又容易失業（例如飛機師、空姐），收入不保，每念及此，點敢談生育？貧窮國家人民嘅收入少，機會成本低，婦女在職場前途有限，婦女向上爬野心不強烈，死咗心吖嘛，在家得閒，生多一兩個有乜所謂？何況夫婦冇乜閒錢找尋其他娛樂也！至於養子養女點搞？唉！天生天養啦，船到橋頭自然直，邊會理得咁多，呢種情況，在非洲國家最常見。