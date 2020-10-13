中國政法大學教授叢日雲在學校開了一門通識課叫作「西方文明通論」。他說只要在課堂上正面闡述西方文明，就有許多學生覺得反感，尤其是新入學的大一學生，這些學生在小學和中學接受的教育，腦子裏對於西方文明已有一套固定的概念，比如船堅炮利、侵略掠奪之類，主觀排斥一切西方的好東西，叢教授稍為說些歷史真相，這些學生就覺得被傷害了民族感情，有的就去跟學校打小報告，告教授的狀。

叢教授說一些學生聽了他的第一堂課後會驚呼「崩潰了」。之所以崩潰，是因為聽到了歷史真相，但歷史真相在小學和中學的教育中又都被扭曲了。到了上大學，一旦有機會直面歷史，有獨立思考能力的學生覺得崩潰，另一些「民族感情特別深」的學生就堅拒相信，甚至反感。他們會問叢教授，你為什麼總說外國好，難道我們中國不好嗎？你不是中國人嗎？學生的腦子這樣了，教授再用心也沒用了。

叢教授說，傳播現代文明價值的基礎工作包括「除障、解蔽、矯正」，就是學會正確的思考，把被蒙蔽的東西發掘出來，把被歪曲的東西糾正過來。只是學生在小學和中學學到的東西，已經在腦子裏根深柢固，到了上大學教授還想糾正，為時已晚。這就是「教育要從小抓起」的重要性，香港的教育，如今正朝這個方向「努力」。