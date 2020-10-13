那些可愛的同事 - 曾志豪

又一個港台員工會員大會，很熟悉的會場，對上一次參加，便是所謂「哥哥仔你係邊位」的事件，這事早就過去了，今年繼續「我蠢」，要為利君雅打氣。

坐在員工對面的管理層，或許覺得芒刺在背，不過也要看你的角色和處境。以往十幾年間，坐在對面的廣播處長，都是核心主角，臉口當然緊繃，如臨大敵；但今次形勢不同，梁家榮從容面對，揮灑自如，因為他不是焦點所在。

說來奇怪，廣播處長居然在一個廣播機構發生重大事情上，並非焦點人物，還有點「無處着力」的感覺。這也是香港社會新常態，就是有很多「越俎代庖」的事情發生，在其位的被繞過被架空被漠視，譬如宣道的校長。學校老師出這麼大的事，校長卻鞭長莫及，他盡了職責給了老師公正的調查評價，卻無法阻止機制之外的政治粗暴干預。

現在利君雅事件也是如此，處長早就確認了這位新聞工作者的專業表現，卻忽然節外生枝，有人推翻處長的決定，要重新調查。天下本無事，奴才自擾之。

我想告訴大家，我其實最愛出席港台員工大會，因為這是令我死心塌地愛上這個機構的重要因素。員工不論職位高低，崗位前後，都會在員工大會據理力爭，無畏無懼。為的不是爭出鏡博掌聲，而是為了「公道」。而許多時候，員工都不是為自己，而是為了其他受欺壓的同事，或者根本就是為了保護這個機構的「公道」而發聲。他們本來可以默默出席、默默聆聽、再默默離開。誰也不能怪責他們，你隨便都可以舉出一百個沉默的理由﹕「事不關己」、「秋後算帳」、「徒勞無功」，但香港電台的員工，似乎學不會這些退縮的理由。

他們都是「認死理」的呆子，不理坐在對面的是甚麼高層，就是要交代真相。十幾年前，我覺得這是理所當然的氣氛，但今天這個香港，仍然可以看到志同道合、有着相同價值相同理念的人聚首一堂，這就是香港電台的重要文化遺產。

或許我們機構設施殘破，但這些可愛的同事，足夠支撐將傾的大廈。