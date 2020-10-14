下一站歸途 - 鄧達智

邁生邁太席間談論起近期不少人如「過紅海」計劃移民者極眾，持BNO者尤甚。

談及英國的物業投資，同伴加入話圈，從城市選擇；曼徹斯特、利物浦、Bristol、Bath、Brighton還是倫敦西區、格林尼治、列治文山，甚至過去九反之地Brixton。

話情高漲，房子的種類；連地皮的獨立房子？排屋？還是高層公寓？

邁太話鋒一轉，突然談起治安；邁生將分列各城市各區治安情況排行榜發給同伴，更叮囑必須好好Study。

這治安話題既出，隨後的問題才開始納入正軌，住倫敦有年，習慣了：二十四小時基本上安全如車路士、武士橋、肯盛頓、五月花；個別被搶被劫入屋行劫情況也非完全鮮見。另一些地區白天去不拘，晚上能免則免，還有一些被視為生人勿近。印度人區、猶太人區、回教徒區各有宗教及生活習慣，與唐人大相逕庭，反而唐人發散各區，不似過去同聲同氣聚居；香港移民不論那一代至愛掛在唇邊：呢個區冇乜香港人，遑論來自大陸的新移民……以證地區高尚。

過去習慣性住在倫敦巿中心西邊W2一圈，週末假期及回歸香港後回英探親，都住格林尼治山腰，都是可以居，沒特別留意分界。同一區，山上與山下完全兩回事，Woolwich便是好例子，楚河漢界必須弄清楚；山上是中產，山下猶如誤闖孟加拉或肯雅；深夜回家走出火車站，截不到的士走路回山上的家足夠一步一驚心……政治不正確是不？相信陶傑會得同意，面對現實，為安全計，敬請放下「天下大同」。

回望往往皆完美，就不完美總有繁茂溫馨依據，讓我們迷戀。目下英國、尤其倫敦就是港人心目中下一站、歸途。戀慕還戀慕，英國當然不缺天堂般的居住環境，問題是閣下條件，入住後會否與鄰居甚至社區格格不入，可會活在猶似無人（理你）境界？

朋友下定決心，幾乎在年初洽購了一戶倫敦巿中心家外之家甚或將來的歸宿；一念之間牽起一應稅務，如若暫時租賃出去，英國保障住客近乎剝奪屋主權利叫人倒抽一口涼氣的法律，立即將原意放下。