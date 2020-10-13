非法越境 - 古德明

八月二十三日凌晨，香港十二名政治犯悄悄出海，欲投臺灣，不意船行未遠，已遭廣東海警追上，押赴廣東。中共駐港辦公室發言人九月二十七日說：「十二名港人非法越境，被內地執法部門查獲，犯罪事實清楚，案件正在辦理。」那「非法越境」四字非常奇怪。

《典故紀聞》卷十一載：明朝英宗年間，有琉球國使者駕船，多載瓷器，欲往爪畦國買胡椒、蘇木等物，途中遇風折桅，惟有到靠近的福建修理，虛稱原意是來中國進貢。福建監察御史鄭顒把人、船拘押，奏告朝廷。英宗皇帝說：「遠人宜加撫綏，況遇險失所，尤可矜憐。聽自備物料修船，完日催促起程，回還本國。」外國人海上遇險，不得已入中國水域，明廷尚不加罪。現在，那十二逋客都是中國人，泛舟中國水域，思赴中國領土臺灣，竟然要問「非法越境」罪，那是說中國人無權入中國國境，還是說香港、臺灣都不是中國領土？此「非法越境」四字之不可解也，何況他們根本無意「非法越境」去大陸。

當然，那十二人難免負罪逋逃之嫌，但他們是在香港負罪，逋逃也應由香港法庭審理，怎可硬加他們一個「非法越境」罪名。偏偏香港長官鄭月娥不為他們向廣東當局討還公道，還說：「事件本質是有人偷越邊境，屬內地司法轄區，由內地處理非常恰當。」她態度如此，當然不奇怪：香港公安顯然早已探知十二人逋逃計劃，暗中通知廣東當局，乘機送他們入大陸司法虎口，不肯承認而已。