放棄對林鄭的幻想 - 高慧然

英國記者、人權關注者Benedict Rogers在Hong Kong Free Press（HKFP）撰文，對林鄭的深圳行充滿期待，認為這是一個絕好的時機，林鄭可以當面向中國主席習近平提出呼籲，讓他從輕發落12名被關押至今的香港人。至少讓他們可以請自己想請的律師，讓他們可以定期與律師見面，讓他們可以與家人取得聯繫，確保他們得到適切的治療，健康狀況可以公開。

Rogers認為，林鄭已經用無數事實證明了她對中共的忠誠，現在，可以為她的米飯班主香港人做一點點事，盡她作為一個地區長官，對此地民眾的責任。

在Rogers看來，這件事若成功，簡直是「三贏局面」，中共可以把12人交回香港政府，以此作為深圳特區成立40周年的賀禮；林鄭可以挽回少許民心，證明她在忠於中央之後，也會關注香港民眾的權益。而12人當然也會受益。

唉，為甚麼到今天還是不明白香港人面對的對手是甚麼樣的人。林鄭怎麼可能為12人發聲呢？她被記者追問得多，已經表現得極不耐煩，選擇了逃避。若有選擇，她情願一輩子裝聾作啞，永遠不必過問這12人的事。

這12人又怎麼可能回到香港，公開暴露在全球媒體鏡頭前呢？他們當日在哪個水域被捉到，是全世界人最有興趣的問題，答案只有他們最清楚。他們會有機會得到公平、公正、公開的審訊嗎？

香港人早已放棄對林鄭的幻想，外國記者也該放棄了。