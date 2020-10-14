可歌可泣的一場鬧劇 - 林夕

話說一九七九年那位抄黑板中史科老師，讓我記憶不滅。抄到顧炎武說明亡於朱元璋，此判斷極奇詭，身為老師，為什麼能不發一言，為學生釋疑解惑？沈默別太沈重，別要輕輕帶過啊。

不過沒關係，學問學問，就是要學會發問，沒對象給你問，就自己問自己。先不要輕易對權威人士判語就範，用現在網民挑釁口吻問：顧炎武算哪根蔥啊？他說明亡於朱元璋廢相？剛剛才建立的大明帝國，衰亡原因就在立國之君一個決定？當時就試着不必聽顧炎武一錘定音，都已經要考大學了，難道自己就不會思考？

以朱元璋出身，此人缺乏安全感，所以多疑，卻又精力充沛，一個一個宰相廢掉之後，用現在國家術語來說，堅持抓緊六部運作，皇帝兼任不同委員會主席位置，優化一人話語權任命權。管到那麼細，不重視專業，不信任下屬，下屬只能奉旨辦事，任何有建設性提議只能藏在心裏化為灰燼，如此嚴厲管制真棒棒。

可是他的朱氏子孫，若沒他的精力能力魄力，那怎麼辦？不是亂來就是惰怠，故此明朝歷代皇帝多奇葩，制度的禍根早種，說明亡於始祖一人之個性，也有道理。

這種道理，畢竟是準大學生，只要懂得人性，沒吃過豬肉也看過豬跑，也不必什麼博學才子方能領會。想當年，脖子被鎖住的鴨子，填什麼就吃什麼，沒有反芻後不合胃口吐出來的權力。

一隻隻鴨子的活口，其實就操在「多此一舉」的老師手上。若有「害群之馬」引導討論，當然更容易「挑逗」我們對歷史的興趣，唉，所以呢，那位被釘牌終身不得進入校園的老師也真冤。要鼓勵探索言論自由，何必拿「港獨」做例子呢？就用已成往事的中國歷史，拿朱元璋做例子不是一樣？

以古鑑今，也一樣是活生生的生活教育，人啊人，都是制度背景環境的產物，歷史人物要跟當今社會掛鉤，何其輕易。至於通識課，若要避嫌，不如就通通以歷史做教材。通識者，任何科目探究到深處，都有共通性，都離不開人性。

如今進入DQ老師新紀元，識時務又深諳人性黑暗面的人，要我們適應新常態，為人師表者，也要展開明朝大臣看風頭的生涯，果然，歷史不只叫我們吸收教訓，避免重複犯錯，反而是如業般輪迴，2020年穿越回1368年，老師要迴避朱元璋猜疑誅殺，真是可歌可泣的一場鬧劇。