聲援好老師 - 蔣芸

這整件事的荒謬之處、違反常理之處，太令人看不過眼，那位已下台的特首，一直以來不甘寂寞興風作浪已成習慣；這次劍指一位優秀的老師，逼得教育局終於以專業失德之罪名把他釘牌，且標上永不錄用來斷他生計， 試問究竟犯了什麼十惡不赦的罪行要下此重手？

為什麼因此而引起各界的反感不滿？反感的是是非不分、不滿的是好老師被DQ，此例一開，為人師表者該如何自處？學子們成長的過程中接受學校教育時又如何去分辨是非黑白？

明眼人在經過了解整件事後會知這是一位好老師；是負責任有擔當且關心學生的老師，不說別的，公開信中那一手剛正的磊落字體和四十餘字不卑不亢正氣凜然內容，已知我所言不虛。

一堂公民教育課，教材、內容，堂上要求學生討論，這一切豈不是最正常不過，何以與散佈港獨扯上關係？這一堂課是經得起檢驗的，但是教育局一意孤行無中生有去趕絕這名優秀教師的生計和後路，行為之霸道卑鄙無恥已成香港教育史上一塊大污點，也難怪各界有識之士群起攻之。

好老師與按章工作的老師和虛應故事的老師是有分別的，但如今的教育局已成為一枚棋子，逼於前特首今政協及那一班子的壓力買他們的怕而向一位優秀教師下毒手，無恥到令人髮指，在與日俱增的政治審查下，香港的教育界快要失守了，年輕人日日受洗腦式的教育荼毒，好老師被趕絕，此例開下來原來最先淪陷的是教育界。

聽聞教育界為聲援好老師，發起眾籌助老師討還公道，此事意義重大，也難怪響應者眾。