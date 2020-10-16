林鄭的平行空間 - 高慧然

據悉，港府正研究讓居住在中國大灣區的香港人投票。林鄭早前接受《深圳衛視》訪問時表示，「讓在內地的香港人登記選民投票是社會訴求，也是從社會上聽到的聲音。」

林鄭到底從哪個社會聽到了這樣的訴求？為甚麼其他香港人聽不到的訴求她聽到了？而幾百萬香港人過去一年半來的訴求她完全聽不到？她聽到真正香港人的五大訴求嗎？

位於中亞的內陸國家吉爾吉斯，在10月議會選舉後，連日爆發大規模抗議示威活動，總統Sooronbay Jeenbekov在15號宣佈辭職，他希望透過辭職避免安全部隊與示威民眾間流血衝突。他認為國家的團結及社會安寧最重要。「我不希望成為吉爾吉斯歷史上令到巿民流血甚至被射殺的總統，我因而決定下台。」這才叫做聽到社會訴求。

一個從政者，對人沒有悲天憫人的憐憫，目中無人，只有權力的傲慢，又怎可能聽到來自民眾真正的訴求？

過去一年半來，活在平行空間的林鄭對民間訴求置若罔聞，對要求她下台的呼聲充耳不聞。民望一跌再跌，很多人苦惱的是無法給出負分，而林鄭堅拒履行她自己對香港人的承諾，雖絕大多數香港人認為她沒有資格做特首，她還是戀棧權位，趕極唔走。絕不介意遊行者因為她的驕恣而受傷、流血，甚至被真槍射入身體。

民眾要求你下台啊林鄭！你幾時才會聽到這個訴求？