我們回不去了 - 畢明

如果你爸爸是個著名的食評家,媽媽是更著名的酒評人,長大後你會做個……拳手、太空人、修路工人,還是像William Lander,成為了出色的restaurateur,順理成章?

爸爸的名字是Nicolas Lander,英國有名的食評家兼餐廳老闆,媽媽是國際知名酒評人Jancis Robinson(雖她寧被稱為wine writer而非critic),Will Lander幼承庭訓,相信盡得父母親的真傳,飲的倚天劍,食的屠龍刀,合璧揮舞左右逢源,大展拳腳下,他旗下一間又一間餐廳聲名鵲起,摘星的摘星,贏得最佳酒單的榮獲Europe’s Best Short Wine List,載譽的得享Restaurant of the Year。

他的餐廳,共通點是:very good food, extremely good wine(or tea) and friendly, welcoming service。等於一定冇得輸。我試過,上述三點,都是真的。經精準的批評QC出來的,一定是最好,爸媽的秘笈他有讀好。

可惜,再厲害的易筋經,也敵不過肺炎瘟疫。

倫敦是歐洲其中一個重災區,Lander的其中一間餐廳Emilia,前不久宣佈要永久關門了,我去年夏天才在那裏吃了一頓非常快樂的午餐,如今,不再了,回不去了。還是2019年4 月才開的餐廳,口碑那麼好,命那麼短,真是生不逢時。店東不認為後疫情時期它有甚麼生存空間,失去拍賣的人流,又沒有街坊生意,日後疫情完結經濟未復也是捱,不如引刀一快。

坐落Mayfair,正是拍賣行Bonhams所在之處,Emilia可說是Bonhams的餐廳。本來就是拍賣行力邀Lander和拍檔去開業的。那麼多來競投的貴客,舉牌買名畫買古董買珠寶,多耗費精力,實在需要一間好食肆補充他們的脾胃,於是便有了Emilia - an Italian fine dining restaurant。Emilia取自意大利美食重鎮Emilia Romagna,不是人名的意思。

愛酒的人都懂得找酒單特別好的餐廳,單是食物好不夠,Emilia是Paulo(Altaya Wines創辦人)推介我去的,深信靠得住,萬一靠不住,亦冤有頭債有主,嘿。

6月的倫敦,一個較陰涼的正午,17度左右吧,來到Emilia感覺就是對。簡雅的空間,簡潔的餐單,精簡的酒單,正合我意。(大概讀拍賣行的catalogue夠費神了,餐牌輕快點也好?)打開酒單,White:Alsace、Loire、Rhone、Jura,平凡中見不平凡,配合心情,我先要了杯Domaine Lyrarakis Assyrtiko,希望希臘白葡萄的晴空花氣清爽,能掃走陰涼;要了Smoked eel tortellini in brodo、crispy pig’s trotter, lentils, salsa verde & young leeks,吃得我們高高興興,連甜品也是稱心滿意的。一直想,這間餐廳定要再來,它現在卻決絕得連網站都歿了。

倫敦餐飲業應該很災難,連Notting Hill名店The Ledbury也宣告再會無期。屹立15年,它摘下米芝蓮二星,多次成為The World’s 50 Best Restaurants,位居前列打入過十大,也拿過英國年度最佳餐廳,從來一桌非常難求,不再了,遣散了所有員工……

我記得上次去The Ledbury時陽光普照,天藍得肆無忌憚,現代法國料理精緻得挑剔,挑剔得精緻,由食物到服務、菜單到酒單都一流,我們就喝一瓶Chateau Ste Anne的Bandol Rose,全程都快樂。

Notting Hill那邊的小區太可愛,天氣又太好,飯後我們徒步逛逛,走入V最愛、專賣黑膠唱片的舖頭蹓躂;又有一間我深愛的安靜小書店,甚麼書都沒有,只有飲食為題的書。連飯後的回憶,都是美味的。

年少時讀陳之藩,印象最深是他走到那裏,都必帶着不止一個行李箱,裝滿的都是信。後來才知他年輕時,和胡適、沈從文等作家書信往還,名家手跡收藏甚富,梁實秋還戲稱他為man of letters。我想,信,是回憶吧,帶在身邊,可以隨時回去,不怕失去。

陳之藩先生的「釣勝於魚」教過我為興趣而不為上進的沈溺是對的:「正因為有釣勝於魚觀念作基礎,所以不會產生向上爬的習慣,也不會產生學而優則仕的風氣。每一個學者一旦發現了自己的興趣所在,一直將此興趣帶到墳墓裏」,心花怒放;又悟到「人生不過是在並不幽靜的水邊空釣一場的玩笑,又那兒來的魚!」本來瀟灑。

但他卻總是帶着兩篋信,我又不妨貪戀一下了。有時一頓飯一瓶酒,也是回憶的陳年。餐廳關門了,不可以再去,回憶卻沒有關,我可以一再回去。