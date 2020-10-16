人事音書●隱藏《叮噹》更可怕真相 - 余家強

叮噹（哆啦Ａ夢）五十周年，近作電影仍攞票房冠軍，我笑言莫非觀眾誤以為播的是童年崩壞版？所以踴躍入場。

童年崩壞，包括胖虎hehe小夫「我要進來了」、小夫勾引人妻靜香、大雄被殺，還有傳說中只是自閉症病童幻想的悲涼結局，以及叮噹沉睡靠成熟大雄救醒的嚴肅結局，都戳破孩子夢。

幸好，叮噹永不會完結。

這才可怕。

按說，大雄一伙設定是小學四年級學生，自1970年以來沒變大。固然，勉強可解釋為把他們的成長短話長說，有幾拖慢呢？1970年小四生，連載五十周年，即使每集短篇只相當於一天所發生的事，累積都應該升初中了。近年故事出現平板電腦等潮物，反映世界在日新月異，他們雖有穿越時空的法寶袋，卻原地踏步不自知！

尼采所謂永劫輪迴（Eternal Return），物質有限而時間無限，則一切只會不斷重複，想想都覺得恐怖。

《聖經．約翰福音》尾段說：「耶穌所行的事還有很多，若是一一地都寫出來，我想，所寫的書就是世界也容不下了。」怎會呢？耶穌在世僅卅三年，〈約翰福音〉僅佔《聖經》廿幾頁紙。但別忘記，耶穌是自有永有之神，甚至相傳聖約翰一直活着見證末日審判，那麼，寫一部世界容不下的書，並非沒可能。

有次，我媽晨早外出，回家喜孜孜告訴我：「我搭巴士遇見你幼稚園老師Miss鄭呢。」童年對字音依稀，混淆究竟姓鄭抑或姓謝？總記得她長髮瀏海，溫柔抱着我坐搖搖船的情景，真懷念。我說：「有沒有問她攞手機號碼？」媽媽說：「哎喲竟然忘記了，讓你約她飲茶也好呀。」

「咦？」靈光一閃，我幼稚園幾十年前，一個女子不可能幾十年樣貌沒改，我媽亦由少婦變老婦了。我問：「你怎認得出她？」

「奇怪，她似乎沒老過，兼且一眼見到我就打招呼，主動問我：『余家強好嗎？』又說自己仍教幼稚園，我才記起她。」媽媽愈說愈囁嚅，隱隱察覺不妥。

這把歲數還教幼稚園也奇怪。

「老師不是忘記交換電話號碼，或許根本『未有』手機。」我道。

「如此說來，那程車迷迷糊糊，一味聽她談天說地，不着邊際的，倒沒提及近況。」媽媽不再說話。細思極恐。

Miss鄭／Miss謝，我祝願你多福多壽，只怪我做了三流小說家，愛胡思亂想。可能你駐顏有術，可能你德高望重已經升任園長，也算「仍教幼稚園」呀。如果你讀到這篇文章，請聯絡我，電郵地址附在下面。

我不驚鬼。某夜夢見外公向我訴苦風濕發作，乍醒想起他仙逝多年，忙報知舅舅，原來外公的墓水浸了。只此一次，可以溝通到，珍惜。

叮噹可否不要老，伴我長高。

──歌曲《青春常駐》

叮噹不會老，老去是我們，和漸行漸遠的長輩。

寫於重陽節前。