歧視黑人的華人 - 王偉雄

先說一個真實的故事。數年前在一個飯聚認識了一對夫婦，都是華人，男的稱為「陳先生」吧，是ABC，不懂中文；陳太太卻會說廣東話，而且是地道港式的，原來是香港人嫁到美國來。由於席上有一半人不懂中文，大家都用英語，但飯後各自閒談，陳太太跟我說起廣東話來。談了不久她講到自己的女兒，年方十六七，君子好逑。接着她竟然向我吐露一件擔心的事；「竟然」，不但因為我們初次見面她便如此不諱言，還因為她說出的話明顯是種族歧視。她說：「我最擔心的是女兒和黑鬼拍拖。如果發生，我一定反對，更加不會讓她嫁給黑鬼！」這樣的話在美國是大忌，她那麼直接跟我說，最合理的解釋是假定我會認同。她假定錯了。然而，我不想引起齟齬，惟有敷衍幾句，然後轉換話題，總算沒有不歡而散。

陳太太看來教育程度不低，她丈夫的學歷更是高得很，乃MIT博士。我不知道陳先生在這件事上是否贊同太太的看法，但傾向相信他不贊同，因為我接觸過的眾多ABC中，很少見到明顯歧視黑人的。如果陳先生不贊同太太的看法，他會怎樣看待她的種族歧視？會不會嘗試改變她？這是有趣的問題，但我沒有跟他們繼續交往，所以即使有答案，也無從得知。

另一個更加有趣的問題是，為甚麼陳太太假定我會認同他看不起黑人？我相信是因為有不少華人歧視黑人，華人之間「同聲同氣」地貶低黑人，絕非罕有之事。我寫「不少」和「絕非罕有」，只是下筆小心，事實可能是「很多」和「普遍」。早陣子在網上雜誌《The Diplomat》看過一篇文章，其中有兩個例子，可見這個歧視現象之一斑：（一）北京五星級凱賓斯基酒店的一座升降機在某層停下，門打開後，在等升降機的中國女人見到裏面只有一人，一個高大的黑人，便立即O嘴，然後迅速舉臂，手掌由內向外揮撥了幾下，表示「你關門吧，我才不進去！」（二）一間中國的中學有交換生計劃，安排學生到美國讀書和在美國人家庭寄宿，大部份申請人都有一個特別的要求，就是不要將他們的子女派到黑人的家庭寄宿。

這兩個例子都是中國的，台灣方面我不清楚，但香港人而歧視黑人者，恐怕為數不少。陳太太就是一例，而我親眼見過的例子當然不止這個。坦白說，自己以前也歧視黑人，不但不喜歡他們的膚色，而且總覺得黑人男人粗野兼有暴力傾向。甚至初到美國時，對黑人的印象不但沒有改善，反而更差；還記得到達的第二天便碰上抹車黨，我們在柏克萊市剛停下車，即有一個黑人急步走過來，在擋風玻璃噴些清潔劑馬馬虎虎抹了幾下，然後索取「服務費」。過了很多年後，對美國黑人的歷史和文化認識多了，也和黑人有交往，有一位更成為好友，我才消除了對黑人的歧視（但也不敢說是完全消除，因為畢竟有可能還剩下幾分留在潛意識裏）。

有些華人帶着對黑人的歧視移民美國，在美國居住多年後，仍然保持這種歧視，不同的也許只是現在的歧視不再是空泛的，而是很容易見到具體存在的歧視對象。這些華人的社交圈子局限於其他華人，不要說沒有跟黑人交往，連相識的白人也不多，怎會有機會讓黑人改變他們的看法？我說的不只是自困於唐人街的那些教育程度低的華人，也包括一些教育程度高的；後者雖然教育程度高，但可能由於英文差勁，也可能因為不敢走出comfort zone，始終只有華人朋友，幾個相識的白人（英文說的acquaintances，和friends有很大分別），黑人則勿近。

這些鄙黑的華人往往崇白，心目中的膚色等級是黃高於黑，但白又高於黃。他們未必會承認崇白，但只要遇到白人對他們稍為友善，立即高興得很；這是崇白心態的流露，如果他們能深入反省，自當難以否認。不知這些鄙黑崇白的華人有沒有想過以下這一點：歧視黑人的白人，有很多同時看不起黃種人。還有，美國的白人種族主義者雖然歧視黑人，但總不會不當土生土長的黑人是美國人；但對於移民來的華人，就算你們入了籍，下半生在美國長住，只要他們看到你們的膚色和聽到那帶華語口音的英語，便始終視你們為外來的（foreign）。崇白而被白人歧視，不知是怎樣的一種滋味？