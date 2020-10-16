知識分子精英，當然有權謀財，惟不可以從政而謀暴利，須憑創作和發明而賺大錢。

莎士比亞以寫劇本而成小富，米開朗基羅接教堂美術項目而生活富裕，巴赫為教堂寫音樂，一手收錢一手交貨；林布蘭特以為富豪畫肖像而日子好過。文藝復興以來，很多知識分子精英賺了大錢，包括登記發明專利的無數科學家，皆人間佳話。

到了差利，自由主義的創作天才，兼有社會主義傾向，還一道相當接近共產黨。但不要緊，他大力抹黑的那個資本主義制度，令他成為巨富，脫離了倫敦的貧民窟，老來在瑞士湖光山色的豪宅中去世，Consider他為人類留下的喜劇才華遺產，雖然思想上有點天真，畢竟功大於過。

最新一位憑才華致富的才子，當然是創作「時空易錯三部曲」的英美大導演諾蘭了。

「天能」雖然凌亂不堪，炫耀過度，畢竟即使騙錢，你騙給我看看。占士金馬倫的「鐵達尼號」也是騙你的，鐵達尼在大西洋漂流了四日就沉了，在船上初相識的一對小情人，怎會在如此短時間內，愛得要相擁殉情？一樣是玩弄時空的掩眼法。

玩這一科，段數更高的是Netflix上的德國時空科幻懸疑劇集Dark，大陸譯為「暗黑」，台灣譯為「闇」，當然是前者較好。

故事講德國一個小鎮，有一座核電廠，其中四個家庭三代人之間交錯發生了一些奇怪事。一開頭一個小孩失蹤了，未幾發現了一具男童的屍體，其遺物屬於八十年代，死者又不是失蹤的那個。

編導開頭說：「我們相信時間以線性形式存在，持續不變行進，直到無窮無盡。但過去、現在、未來的不同，不過都是一場幻覺。昨日、今日、明日不是連貫的；而是一個永無止盡的循環。」

時空變幻的問題，由德國人來煮這席酒菜，由於前面有叔本華和表現主義，就煮得比諾蘭整齊有序。畢竟相對論是在哪個地域冒出來的，對於時間的思考，德國人的邏輯尤其精明。還有歐洲獨有的美學，德國電影的冷峻和幽暗，非常的Dark，音樂別有境界，開頭的片頭設計，更上接現代美術史。

只是一季就有十集，越看越像一卷黑暗版的紅樓夢。人性、生死、親情，為何來到這個世界，宇宙和時間又是什麼，編導不把觀眾當做小學生來上課，而是視之為旗鼓相當的知識品味族群。

最後一切都可以簡化為叔本華的一句話：生命就是走向死亡漫長的過程。只是生死兩端，像一個連環扣，在暗黑空濛裏連接了起來。