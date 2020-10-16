非敵即友的迷宮 - 邁克

《阿森一族》排列五十個選總統不投特朗普票的理由，我即時反應是咆哮：唔投就唔投，使乜講咁多！對極端憎恨橙色物體的人來說，此公的存在本身便是冒犯，毋庸大費周章尋找理由撐腰，都可以任性地用選票表態，正如討厭烏蠅曱甴，一見牠們影蹤，拿起殺牠死狂噴可也，哪會變態到坐下來絞盡腦汁整理黑材料，婆婆媽媽先奏後斬？而且那半百死罪有辣有唔辣，既然提問「是否明白港獨在香港憲制地位不可行」也有瓜田李下之嫌，隨時誘導學生想入非非，那麼重提大嘴巴揶揄梅麗史翠普名譽與實力不成正比的舊事，豈不是慫恿大家群起捉影后痛腳，過濾出她的事業污點？我雖然並非痴心梅粉，正義感卻沒有全盤冬眠，最反對殃及無辜，連「稱墨西哥人為強姦犯」都攞返出嚟講，因住MeToo獵巫敢死隊借頭借路展開考古工程，揭露張三李四幾十年前的性疏忽和性疏爽。

至於指特朗普「失去香港」，簡直教人一頭霧水，東方之珠幾時納入過美國版圖，居然被粗心大意的美國佬「失去」？最弊係，如此入錯棺材死錯人，直頭正面挑釁全球各地愛黨愛國小粉紅，他們把反中共的美帝視為頭號公敵，敲鑼打鼓集結力量除大害，《阿森一族》煽動選民革他的命，不問而知是並肩作戰的好盟友，可是忽然攬炒香港，卻似藍到黑反骨變黃，媽呀我好亂呀，莫非聰明一世糊塗一時，不幸中伏與港獨陣營同聲同氣，曲線印證該死的「可行」？反特朗普的我慘遭冤枉親共，這下子心涼了，世界輪流轉，且看小粉紅如何從非敵即友的迷宮找到出路，全身而退回到黨的懷抱。