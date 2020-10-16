管浩鳴與趙志敬 - 馮睎乾

北京市政協委員管浩鳴，日前現身金鐘的台經辦，不知何解，竟被神通廣大的記者野生捕獲，拍到他手持透明公文袋，裏面清晰見到一張入台申請書、一張香港身份證和一本特區護照，而申請書上簽名為「陳同佳」。這場爛戲終於有點新花樣了，只是有幾個位略嫌造作，容許我吹毛求疵。

陳同佳既是「自由人」，如果真有需要前往台經辦，何不親自辦手續？台灣駐港機構的職員懂粵語，佳哥國語不好，唔通又鬼仔性格「me中文唔好」？堂堂香港聖公會教省秘書長，兼北京市政協委員，否認是大粒癦代言人也算了，現在這樣一亮相，豈非表明自己是殺人犯的跑腿？

假設管浩鳴好得閒，好鍾意做殺人犯的跑腿，怎麼到台經辦匆匆一遊，又會被攝下清晰無比的照片發到媒體呢？公文袋還要千挑萬選用透明的，是否擔心公眾誤會你是去搞移民，而不是做殺人犯的跑腿？幸好這次「鐵證如山」，管政協終於成功製造出陳同佳願意赴台的假象，也成功「證明」是台灣一方拒絕簽證，責不在佳哥，更不在自己。

這種手法，不禁令我想起《神鵰俠侶》的趙志敬。楊過小時候入全真教，拜趙志敬為師，趙很不喜歡楊過這名臭小子，但師伯丘處機命他教楊過功夫，不教又不成。趙志敬左思右想，忽然靈機一觸：「有了，他於本門功夫一竅不通，我只傳他玄功口訣，修練之法卻半點不教。他記誦得幾百句歌訣又有何用？師父與師伯們問起，我盡可推諉，說他自己不肯用功。」

趙志敬教功夫，管浩鳴扮簽證，原理一模一樣，都是通過虛假的流程，把責任卸給他人。台灣去年十月已提供單一聯絡窗口，相關資訊經台灣刑事局透過香港警務處轉知陳同佳，電話號碼為0227535440，投案方法人所共知。管浩鳴偏要去台經辦扮簽證，不是趙志敬是什麼？陳同佳國語不好，管牧師身為北京市政協，應該幫他做即時翻譯。

最後奉勸潘媽媽一句：與其叫台灣修改程序，何不要求特區政府按現行法例實行「個案式移交」，並限期收回「安全屋」？好食好住，邊有心情學國語呀？