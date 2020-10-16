裝得特別像 - 李純恩

上海有個「名媛群組」，廣邀想巴結名媛和擠進名媛圈的人入會，入會費只要500元人民幣，感興趣的女孩十分多，紛紛入會，結果發現群組之中並沒有名媛，但創造自己假扮名媛的機會。這個群組的發起人，經常在群組中組織團購，比如大家夾錢租下一間看起來很高級的場所，讓組員們在裏面拍照，拍好了照片，各自放上網去，配些熟客的語言，令人錯覺她是一個常在高級場所出沒的名媛。又或者，夾錢去借一輛出租的法拉利跑車，輪流跟汽車擺甫士拍照，有的還刻意拍得漫不經心，冒充名媛車主。諸如此類，雖然組員們自己不是名媛，但常常上載有「名媛條件」和「名媛氣質」的照片，先騙自己後騙人，據說居然有姑娘因此釣到了金龜婿。

女人如此，男人也不甘落伍。在四川有一個專供男人扮富豪的群組，做法更加簡單，組員只要付19.8元人民幣，群主就會定期發照片給他們，照片上都是奢侈品，名牌名酒名車，配合人身體的一部份，就是不露臉。這些男組員便將照片登在自己的社交網上，一會兒海闊天空躺在外國海灘曬太陽，一會打開名車車門，露出一條剛跨出來的腿，或是一隻托着香檳杯的手，然後配上很日常對白的圖片說明，積累一段時日，便豎立起富家公子的形象，女傾慕者蜂擁而至，聊聊天就相約見面，以身相許。

還有一種，由旅行社組織，自費機票到某地滙合，付兩千多塊錢，從道具名牌衣服到遊艇名車都準備好，叫你穿上名牌在名車和遊艇上擺甫士拍照，在專業攝影師鏡頭下要幾型有幾型，照片上網一曬，傾慕者又大批而至，碰巧了，還有生意機遇。