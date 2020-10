假肉，你知道自己食緊乜？- 畢明

作為一個對飲食有少少要求的人,這個故事我特別記得。一個非常着重孩子健康的媽媽告訴我的。

有位日本爸爸,非常勤奮工作,是飲食企業內的高層,專門研究加工食品。每樣包裝好的食物,加入什麼色素、油脂、化學品、增味劑,令貨架上的包裝肉丸吃起來可彈牙一點、味道討好濃腴一點、肌理豐稠一點,保鮮期耐久一點,都是他的傑作。

每天,他比誰都更早回到公司,在food lab精心實驗研究, 非常成功。在日本,加工包裝食物差不多是信仰,家庭必備,食品的銷情都很好 ,他對公司很有貢獻,在業內很有地位,每天上班也感到自豪。某天他沒有應酬,下了班的爸爸想早點回家,掛念小女兒了,但一入門口,看見她在吃肉丸,他差不多瘋了!本能反射,他連衝帶搶飛撲去掃走囡囡的肉丸,嚇得她差不多要哭了,才又哄又摟。

那肉丸他太認識,裏面有什麼他都知道。沒有毒的一堆化學添加劑調味料,他無法讓自己的女兒吃,就是不可能接受。那一刻的震撼,對於一個爸爸是爆炸性的,那一刻他才意會到自己一直在做什麼。他後悔,他不再自豪。翌日,他辭職了。

我無法fact check這個故事,反正我是信了,也跟我Eat Clean的原則不謀而合。記着,是原則,不是宗教,我亦絕對不介意別人"not eat clean"的,please feel free,閣下喜歡吃 processed food及添加劑請自便,天天吃也隨你。

什麼是Eat Clean?就是吃"minimally processed, ethically raised, and rich in naturally occurring nutrients"的食物,超多人為加工、highly processed、具化學成份的,免了,天然、原狀的,最好。於是我很喜歡讀食物標籤,是指定動作、強迫症咁讀。如有懷疑,總之一個正常家庭廚房沒有的東西,不懂的怪名,卻出現在食物label上,便多數是化學嘢、人工嘢。很多時叫XX劑,咩咩素,E乜乜乜。一堆這些東西,越多的話,bye。

Touch wood,自從刻意努力eat clean,連折騰了我很久、令我想撼頭埋牆的皮膚敏感也絕交永別了,不知二者有沒有直接關係。

從小到大,我喜歡吃蔬果,好鍾意食肉,好鍾意食海鮮,但有時白粥青菜一餐又得,沙律一餐、全日,又得,但我由細到大最憎植物牛油,討厭假蟹柳,所以:假肉,不了。

不管現在如何催谷、如何流行,不了。假肉殺入連鎖快餐店,半點不是新事,在歐美早有,KFC有齋雞包、漢堡包有齋牛,都是一盤生意。Beyond Meat這科技人工肉,有矽谷的財源及財技在背後支持,用環保、不殺生來促銷,市值已達40億美金。這些工廠高度加工的假肉,你知道自己在吃什麼嗎?

又來精讀一下食物標籤,對比一下Omn!Pork新餐肉(素肉)vs 長城牌午餐肉,一照妖鏡便知龍與鳳。很多人高呼假肉很鹹,原來鈉成份485mg / 100g ,重口重手,長城牌午餐肉更厲害,620mg / 100g。更唔聲唔聲,原來假豬肉的總脂肪比午餐肉還要高,每100g 15.6克 VS 午餐肉的14克,陰溝卻在飽和脂肪(一種壞脂肪),假豬肉竟然10.8g /100g,真午餐肉才5.6g / 100g,多了差不多一倍。

假肉的成份還有Maltodextrin及maltodextrin(我廚房就冇嘞),唔慌天然得去邊,維基說是food additive,即添加劑(不是不安全,唔天然啫),上網一查,medical news today說:"if a person eats too many products that contain maltodextrin, their diet is likely to be high in sugar, low in fiber, and full of highly processed foods. This type of diet can increase a person’s risk of high cholesterol, weight gain, and type 2 diabetes"。(當然是eat too many才有問題)

西方文化有求真及批判思維,廉價的eat green救地救他們不會膚淺照吃商業propaganda,英國food writer / historian Bee Wilson更對這些"some weird slab of fakery"、"Highly processed and poor in quality"非常保留,覺得吃完假肉有嚴重junk food味道留在口腔。

BBC Radio 4的《The Food Program》我很喜歡聽,去年便有兩輯探討食肉這課題,請來多方的不同專家剖析,不會一言蔽之自詡救世,開宗明義解決食物生產問題,沒有單一容易答案。主持人Sheila Dillon 更說不明白當中為什麼充滿我對你錯的rage。

說教啦、guilt trip啦、什麼都有,所以唔該不要lecture我食齋,我也不會叫你吃肉。我很早已不會每餐也吃肉,間中也有忍不住吃少少曳嘢加工食物,我連午餐肉也不喜歡,只覺得eat green不等於eat healthy是要知道的。

留家廚房的大廚兼食家劉晉問「那一塊工廠製作的東西,整色整水話俾你聽係午餐肉。你真的以為吃完那塊鹹紙皮之後就拯救了地球?」

《The Food Program》的專家總結是:少搭飛機,car free、少生孩子、減少吃肉,全部一齊做才可環保救地球。有些企業就算不是魔鬼,卻扮天使賺你的贖罪券肥得滿臉油,你又吃壞了身體。食素是ok的,但何不正正經經吃菜吃豆。

