黑齒（三）- 李碧華

阿D見女友起了戒心，忙道：「你別呷乾醋啦，言語不通性格又唔夾，打個招呼都開口夾着脷。」又揶揄：「你想多了，證明好着緊我。」

「嗤之以鼻啦！」阿C不屑：「人家生活安靜，討厭你這開籠雀噪音王，免得要戴耳塞。」

「對了，又帽又眼鏡又口罩又耳塞又長袍裹身，根本不知道裏頭是什麼？如果脫掉所有，也許只是空氣——」

「你一日到黑想幫人除衫！賤男！」

「算了，女友一日到黑幫人着衫，我平衡番吧。」阿D又問：「最近那部戲開得成嗎？」

「下個月啦，不過都是5百萬貨仔的小品港片，冇乜卡士，服裝冇乜budget——不過有工開好過冇工開。」

據知女友上一個job，是個10間電影公司聯手合作的抗疫電影，演員多也有服裝費，各家夾300萬，合共3000萬，加上政府資助900萬，以為可以拍部群戲，收益捐助電影業界受疫情影響生活困難的工作人員，誰料政府津貼不足，融資出問題，作為橋樑的所謂議員馬逢國，只會Jel頭不敢出頭，又盲又聾又啞又廢，貓哭老鼠，怎能代表電影界……

阿C愈說愈憤怒：「我也是業界生活困難的基層呀！」

「後來怎收科？」

「戲拍好了沒錢做後期，靠D天王同明星拎荷包救災。」

「咦？除了毒蛾和PK鄧，香港還有明星嗎？」

「就是這兩個天王巨星，害到我們雞毛鴨血！」

「別生氣，出了糧，我們吃完飯去Donki掃零食，今晚打機……」

去Donki代替回鄉，受困港人願望真卑微。但誰叫你「哈日」？

逛到很夜，捧回一大袋日式零食飲品回家，開門時隔壁有燈光，不過好靜。似乎電視也不開。

阿D小聲道：「初搬來時有小裝修吧，連令人心煩的電鑽聲也沒有，是密封狀態。」

「殊！」阿C進門：「人家尊重我們，我們也要識做。」但夜來打機還是有點吵，死忍，互相禁制，別有情趣。

明明只一道薄牆之隔，是兩個世界。

（明續）