搜索些什麼？ - 蔡瀾

有很多網友問我，你用什麼iPad？常用的App有那幾種？

回答你的問題：我的蘋果iPad一向是最新最快的，沒去記得是什麼型號，總之是容量最大的iPad Pro，有什麼更新的一出，我一定換，我覺得如果能用錢來買每天必用的工具，是很便宜的事，舊機很多部，都送友人，他們不追新款的，並不介意。

一開機，介面是一尊如來佛像，旁邊的備前燒花瓶中，有怒放的粉紅色牡丹花，這是在家中拍的，我很喜歡佛像是似笑非笑的表情，而牡丹花，如果有荷蘭運來的必買。花期雖然不長，只可擺三四天，但我見到就開心。

介面的第一個icon是相機，我已習慣常用iPad來拍照，如果外出，則用iPhone，反正幾乎同時就傳到。

旁邊的是相片檔案，全部已經拍了三萬一千多張，整理及刪除起來是一大工程，所以盡量不去碰，讓它不斷地增加好了。

照片上從前有許多是食物的，當今已不大去拍了，貓的照片反而是最多，每種形態及表情都留下，有一天學用毛筆畫貓時，可以當成參考資料。

書法的照片也無數，我一看到新的字形必定錄下。啊，原來這個字可以這麼寫的！好的句子也當然拍了，練書法時可以寫寫，最近錄的有很多書齋的名字，像「抱膝吟齋」，「竹軒」、「半日閑齋」、「望雲小舍」等等，自己是不用了，如果有人喜歡可讓給他們。

icon上還有一個「草書書法字典」，最近草書字帖看得最多，自己寫字運用得上，也不能一一記得清楚，大家以為草書糊裏糊塗，但馮老師教導的是，草書最為嚴謹，一筆一劃都應該有出處，一錯了就變別字，所以我寫完草書後一定查一查，免得鬧笑話。

時鐘的icon也常用，我最為守時，每天要看很多個鐘，壁上有太陽能兼電波指示的掛鐘，一分一秒從無差錯，手上的錶也有此等功能，用上了，其他鐘錶都覺得靠不住，尤其是那種幾萬幾十萬的名貴機械手錶。

iPad上的這個時鐘功能，還可以看到世界各地時間，打電話給人家先看看，才不會三更半夜擾人清夢。

再下來就是各個社交平台的了，「微博」我當然每天有無時不刻地更新，「微信」也相同，Instagram戶口就交給同事去管理了，不然太花功夫了。

Facebook也每天會看，我一發訊息就同時在「微博」、「微信」、「臉書」這三個媒界上，Facebook我經營得又慢又少，網友看的也不多，不過可以聯絡上一些失去的朋友，真感謝它。近來香港的網友增加不少，又有許多日本和星馬的，所以會不時地更新。

接着下來便是娛樂了，串流平台Netflix前些時候看得最多，但近來有太雜的傾向，不過我還是會不停地去發掘新節目。看最多的反而是亞馬遜的Prime Video，它的製作水準最高，自從看了他們製作的《Mozart in the Jungle》之後，更佩服得五體投地，變成這平台的頭號粉絲，幾乎將他們所有節目都看了。

「Now隨身睇」也常看，原因是它有一個付款才看得到的電影台，一有新作我當然不會放過，錢多少我也不在乎，我一向認為只要給錢就能得的歡樂，多少錢都是值得的，只嫌節目不夠多罷了。

其他的節目台像HBO GO的icon也在頁面上，這個台亦相當夠水準。至於雷聲大而雨點小的是Apple TV，除了《The Morning Show》之外就沒什麼好看的，他們錢不是沒有的，只是眼光太淺，當今的總裁也沒什麼光輝，如果Jobs還在，絕對不會讓他的招牌淪落到目前的地步。

至於Disney串流台，我已沒什麼興趣，在其他地方看了他們的新作《花木蘭》，更失去信心。

其他的icon多是字典，《康熙字典》我常查，《書法字庫》少不了，《漢語詞典》可以勉強應付單字，《中文字典》、《中日日中辭典》、《日華華日辭典》、《英漢雙解詞典》、《翻譯全能王》等等都有時翻翻。

但用得最多的是「Google」了，中英英中翻譯它比所有的字典還要強，詩詞句子的出處也要靠它，一對節目有好奇，或在電影上看到製作者和演員，我都會上Google查，它滿足了我一部份的好奇心，這搜索機器實是偉大，一切知識都存入，我已是沒有它不行。它也有聲音搜索的功能，許多朋友都用口指示，但我到現在還用不慣。

同類的「百度」令我非常失望，所有的資料都不齊全或貨不對辦，為什麼連中文的百科全書都做不好？應該打屁股。

學問是每天做了，有時會覺得悶，那麼只好靠「瘋麻將16張」這個icon去解解悶。在網上打麻將打得多了，和朋友開枱時常贏，覺得三人陪你，還要收他們的錢，有點不好意思。