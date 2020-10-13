誰家紅燒肉 - 蔣芸

聽說一向享盛名的廚師都是男性，不僅如此，髮型師、時裝設計師之中的佼佼者也全是男士；老中青三代均如此，顛覆了一向認為由女士來掌廚或縫縫補補或修修剪剪是她們的拿手強項之說。

閒來也看看烹飪節目，知名的導演、歌星、導師都是廚房中的高手，各有獨到之秘；新生代的鋒味當家謝霆鋒也熱衷廚藝表演，連甜品小食應節月餅都做出了鋒味，中西餐也在他的獨門廚藝中發揮得淋漓盡致，一手絕活已可以單獨成為受歡迎的節目，反而蓋過了原本那些演戲唱歌的才華，變成今日的誤中副車也是他自己始料不及。

陳凱歌導演原來也拿手煮紅燒肉，直播上看到他做這一道菜討好太座，濃油赤醬之餘還加入了雞蛋做成滷蛋；而另一位老牌歌星劉歡為他的岳丈及丈母娘煮這一道菜，和陳凱歌相比起來，又是另一個省籍的烹飪法。江浙人、台灣人、 香港人各得秘訣、各有所本，我也會做是師承母親。

煮紅燒肉從不放雞蛋，除了大量葱薑，還喜歡放入現成的罐頭小鮑魚；有了它，可省略了其他醬料，因鮑汁已夠濃稠入味，若有已發好的花膠也可放入，讓它飽吸紅燒肉汁一定要加入大量葱段，美味就不怕膽固醇上升；古人有云六十後非食肉不飽，有道理。

講起紅燒肉，幾乎各家都有獨到之秘，城中每家餐館所供應的都不同，對於無肉不歡的食客乃必點佳餚，看臉書刊載出的照片才知此道不孤。

曾有餐館取名為外婆的紅燒肉，但對於我只有媽媽的紅燒肉用愛心烹飪出來的才是多少年來難忘的美味，每一憶起總令我饞涎欲滴還飽含着思念。