孔子後人 - 左丁山

傳媒B兩年幾前介紹律師B畀左丁山相識，之後大家經常在馬場見面，律師B似乎識得凍齡，做律師二十幾年，仍然貌似三十幾四十歲，有一次在馬場沙圈介紹佢一位年輕大學生給左丁山認識，未開口仲以為係佢細佬，點知律師B話：「我個大仔，暑假後升大學四年級，明年畢業嘅嘞！」呢位公子面目俊秀，係孔夫子第78代孫，屬「維」字輩。

根據史料，明崇禎六年（1628），第65代衍聖公奏准行輩排名續十字，即「興毓傳繼廣，昭憲慶繁祥」，到清同治二年，75代衍聖公孔祥珂奏准新立行輩為：「令德維垂佑，欽紹念顯揚」，因孔氏後世族人繁衍，香港前浙江第一銀行主席係祥字輩，名孔祥勉，與戰前民國財政部長孔祥熙同一代，孔祥勉之公子就係孔令成，前海洋公園主席。左丁山有認識一位同期嘅崇基英文系校友孔憲輝，係前中大英文系教授，論輩份仲高過孔祥勉。

律師B上星期在馬場三樓見到告東尼在第十場出現，神色凝重，似甚緊張，舉頭一望賠率變化，只見7號「加州雷電」之獨贏賠率不斷下跌，着綠燈，由16 、17倍跌到10倍，視大熱門榮大董之「幸運快車」如無物，心念一動，立即跟風，撲埋投注窗口買7號獨贏，果然收彩金收到笑哈哈；可憐左丁山在四樓廂房，見唔到告東尼，仍然盲信榮大董與榮夫人會拉頭馬，見到「加州雷電」落飛，堅持以「幸運快車」做膽，結果跑第五，隻馬跑第四左丁山都會中四重彩，哎吔！跑第五就輸到暈咗一陣。

律師B之後，星期一請去置地唐人館飲茶，帶埋公子嚟，叫左丁山贈幾句，申請讀碩士讀乜好，世姪話讀緊「系統工程」（System Engineeing），與企業營運系統，物流供應鏈有關，屬商管範圍，但依家經濟差，唔知搵唔搵到工，佢有一位同學四年前去澳洲讀熱門嘅航空工程，兼讀航空學校考機師執照，明年會畢業兼預料可考到機師牌，但全球航尸空前景依家硬晒軚，畢業即失業！世事如此，難以預料，左丁山叫世姪去美國讀一個電腦軟件有關嘅碩士，到矽谷碰碰運氣，累積經驗，然後到咗28，29歲就報讀MBA，繼而申請入大公司或大銀行。前途有無保證呀？好難講嘅，不過21世紀職場，唔識電腦科技最新趨勢及電腦語言，一定冇運行！