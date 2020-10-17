永別《審死官》 - 林夕

宮鬥劇宣布要下架，可真的都下乾淨了嗎？是認真的嗎？公開的禁令，卻是個永遠無人知曉的秘密：誰知道動了什麼人脈，有關係就沒關係，噢，那是愛情劇啊！沒關係——只是剛好以宮廷為背景而已。

當局祭出「20類題材審查及規避」，讓人譁然之處，比「有科學角度展示的奇幻劇情」還要震撼。揚名到香港特區那條叫「愛情劇不能太甜蜜」，三個月前有太多人調侃過了，那就倒過來問問：「是否也不能太殘酷呢？」接近三十年前就有個人渣說過：「你的衣裳今天我在穿，未留住你卻仍然溫暖。」戀愛關係有時也不能太殘酷的話，能拍不能拍呢？既然這「規避」指令多處強調正能量，大概可能應該也不能通過審查。好，愛情劇從此就……只能這樣：「徘徊在似苦又甜之間，望不穿這曖昧的眼。」即係只能拍暗戀關係。

另一條更驚爆，跟周星馳有關，「現實題材禁拍社會黑暗面，要拍正常人美好生活」。既然是現實題材，又要避開社會黑暗面，該正名叫「造假現實題材」，避開了社會，拍正常人美好生活，何其諷刺，等於號稱只要是正常的人，都會活出美好生活。現實還存在的總理告訴大家，有六億人活在赤貧中，勒緊肚皮過日子，當然也可以很美好；現實是他們被視為低端人口，那就拍一齣歌頌低端人口的《歡樂頌》好了。

為什麼又跟星爺有關？ 只想起《審死官》中的經典揶揄：「只准州官放屁，不准平民賴屎」，影視不能反映現實，官媒可以竄改現實報導，官喔！。試問二十項「規避」若都是來真的，拍出來的一部部屎片換屎片，還可以是什麼？

「規避」 字眼定義抽象又廣泛過國安法，內容荒謬至此，近乎不可信的謠言，是的，這也只是內地網上瘋傳的指令，據內地潛規則，久久不被刪帖刪號的信息，很大機會是官方放風由網民接力，真偽難以證實，實情只有行內知情人士知道，又沒有親眼看過白紙黑字。

這種玩愛情曖昧關係的手法，非始於今日，也不止於影視行業，就是要讓你把紅線劃得有彈性， 這是玩弄愛情高手做法，我估，我猜，一呢，你想有商有量，請付費；二呢，看誰是金主；三呢，讓你更謹慎小心，意識形態自動為政府抓得比想像中更緊，簡稱自我審查。我猜，我估咋，星爺在《審死官》問過秦沛，亂估係冇罪㗎。所以呢，我們也憑此了解這審死官的「規避」，說明了為什麼星爺《審死官》的年代一去不回如青春小鳥。