「延立會」的重任 - 吳靄儀

當年臨立會最大的「功勞」是通過了現行的《立法會條例》，用複雜無比而重重控制在政府手中的功能界別，代替了末代港督彭定康大幅民主化的「新九組」，比原有的保守的殖民地功能界別更加狹窄，同時藉基本法第74條，確保民主派議員無法提出任何修改。

這次強行押後立法會選舉，又是為了製造機會，讓延期議會修改法例，容許內地投票，讓中共中央更容易大幅操縱香港的選舉。跟臨立會一樣，不諮詢，硬上弓，也不管選管會有什麼法律上或操作上保障選舉廉潔公平的顧慮，反而搶先斥責馮驊失職，竟讓民間初選發生。其實這種掩耳盜鈴的做法，不啻「搬起石頭打自己的腳」，當全世界都看到特區的選舉已由大陸境內的「投票」主宰的時候，「立法機關由選舉產生」的面具即告撕破，違反中英聯合聲明又多一罪證，選出的什麼議會也只能譏為紙牌公仔，一點合法性、認受性、可信性也沒有，自欺夠有餘，欺人卻遠不能，還是省點力吧！

事實上若到了那個田地香港也沒有什麼大損失，不過回到從前港英那個我們看不起的橡皮圖章罷了，只是那個橡皮圖章表面上比較體面。

其實最冤枉的是建制派，辛辛苦苦，自97前已一步步做選民工作，一步步完善配票機制，精、準、快速，讓最低的票數取得最多的議席。民主派可以既羨且妒地訴說中聯辦如何背後推動，民建聯工聯會如何有無限資源人力為所欲為——說到底，大體還是真的香港選民的票，種票蛛絲馬跡，我們用盡力追查，能夠查得出的數目仍是小得可憐。如今一修例，大動作，就不必數手指了，還不是系統性作弊？就等如用國安法代替送中法、23條立法，真箇「唔使審」！又送給「圍中」諸國多一隻棋子。

林鄭押後宣讀施政報告是同一種效果但真的是不足道。誰管是為了什麼理由？象徵意義永遠比實際意義大。想當年，中英談判之後，殖民地總督的施政報告，總在立法局宣讀前一天「禮貌上」送抵北京；我們當然老大不高興，香港的事，為何要先告北京？禮尚往來，北京當然識做，從來不發表什麼意見。然後彭定康，上任第一份施政報告，就先在立法局宣讀，次日方送北京。我們大樂，北京龍顏大怒，肥彭這千古罪人做定了。

特區成立後第一任行政長官董建華，為表改了朝換了代，施政報告不在十月初立法會第一次會議宣讀，弄得議事規則委員會大為煩惱，因為議會已有成立悠久的周期事項。後來又改回十月宣讀，輪到財政預算不斷提早。

我不知道「留守」的議員有什麼打算，我的希望是不要與這個特區政府鬥醜怪。我支持郭榮鏗講正經話。李慧琼濫權呼喝，自貶立法會的辯論自由，是丟自己的架。