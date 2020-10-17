德國式時空逆錯 - 陶傑

在影視創作這個戰場，西方頂尖大腦向Netflix聚集，兵分兩路地將荷里活讓給了特技IT，專拍「美國隊長」、 Iron Man、花木蘭之類，另攻全球化之下跨國界智商低端人口。

Netflix自己投資的德國懸疑劇集「暗黑」，一樣時空穿越，即電影「天能」的Make Sense版。網絡時代，加入全球觀眾「天能會」而成為知識份子人口的一員，尚未算高級，成為「暗黑俱樂部」而告訴人家你是這部德國時空懸疑劇的影迷，方為高端人口身份象徵。

看Dark，由於已經是第四年，進入第三季，追這部劇集有如修讀一個正式的學位。由第一季第一集開始上lecture，明白了德國人說這個故事的方向，在德國一個小鎮，開始有兒童失蹤，一個很寧靜的地方，鎮上的人互相認識。四個家庭的人物，陸續交叉出場。

觀眾坐好，開始寫筆記。

看到第三集，已經不得了，有知識基礎的人，會將這部劇集與巴哈的戈登堡變奏曲平行閱讀。編導部署伏筆、經營針線、在時間空間裏的前後呼應、邏輯網絡中的理性佈局，每一個人物、每一個小節，像巴哈音樂裏的每一個音符，以小見大，在一座宏偉的建築物裏，放置的地方全部見心思。

最後方見識日耳曼文化之博大。編導在戲中德國的這個小鎮，建成一座物理學、哲學、宗教的思想殿堂。像巴哈的音樂一樣，峰迴路轉之際，就是樂章變奏之時。看到第二季，明明是睜大眼睛看戲劇，變成閉上眼睛聽巴哈無異。試上高峰窺皓月，偶開天眼覷紅塵，不正就是這個意思。

電影經過一百二十年，電視劇半世紀，人物和故事，好像燒菜，材料就是那幾十樣，還可以變出什麼新花樣？日耳曼民族的音樂和科技，由古典主義到瑞士鐘錶和平治汽車，「暗黑」這部長篇，一拆開有如打開一隻鐘錶、拆卸一輛平治汽車，看見零件和細節，環環相扣，其中如何連接，都講得通。

同樣是所謂時空穿越劇，上海的一個辦公室少女，穿越到秦始皇時代，發現自己是宮女，上海辦公室裏的海歸英俊上司，在秦代原來是一個武士。所謂前世今生，老土不堪。「暗黑」的泉源，時間距離很近，二〇一九年的一個高中生，回到一九八六年，看見自己尚在年少的父母，而且開始與他一齊結緣。漸漸見到父母生下一個孩子，原來就是自己。那麼兩個平行時空，同一個人分身存活，又會衍生出什麼樣的數學可能？德國人的時空逆越，表現更高層的智商演算。

這就是軟實力的大比拼了，這一科，德國第一，英美第二，沒有第三。