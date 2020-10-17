不問值不值得 - 邁克

安全感因人而異，完全應了西諺「甲之熊掌乙之砒霜」，我這種稀世奇葩，當然冇嗰樣整嗰樣，與大圍背道而馳，譬如擇玩伴，普遍被譽為安全可靠的昂藏六尺，我不但不認為有擋風擋雨的保護功能，抬頭一望反而引爆泰山崩於前的恐懼，山泥傾瀉陰影驅之不散，棲息左近惶惶不可終日。這幾個星期法國武肺疫情屢創新高，單日確診人數直線上升，卒之達到港胞念念不忘的「三萬，thx」，海外朋友聞訊個個嚇到面青口唇白，幻想病毒彌漫如北京霧霾，我卻喜見戴口罩蔚為常態，覺得遠遠冇第一波嗰陣周街裸面咁牙煙，漸漸有信心出入公共場所。除了蒲咖啡室，也看了兩場電影，最新目標是嘉尼耶歌劇院，穿戴整齊欣然赴會，誰不知傳千里後變成醜事，頻頻接獲「值不值得」的質問。老餅馬上想起咸豐年間有部荷里活催淚言情片《愛情故事》，宣傳金句「愛就是永遠不必說對不起」，半世紀後循環再用，竟然一點皺紋也沒有。

由七段單人舞和雙人舞組成的節目，亮點是八分鐘的《垂死天鵝》。印象中從未看過生舞台，先幾年蕭菲紀蓮宣佈退休，這簡直是天衣無縫的告別舞碼，可惜她的品味欠缺kitsch基因，誠為粉絲一大遺憾。說出來不可思議，我第一次見識芭蕾經典中的經典，是秦萍在同名邵氏片的演繹，其姐手姐腳點到即止，連不知安娜芭芙花露娃為何方神聖的鄉下仔也直覺不對路，然而真奇怪，這晚坐在台下仰望韓籍二幫一絲不苟的專業版本，我對秦女士只有感激，惘惘圓了夢。值不值得，你說呢？