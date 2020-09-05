黑齒（四）- 李碧華

雖說「各家自掃門前雪」，但同座同層的鄰居，也會關注點，何況是日本人？

這天下午，阿C拎着大包小包正想開門，鄰居門外站着一個人，按了一陣門鈴。

「趙生，有什麼事？」

趙生是管業處的，地下管理員一般事務未能與業主或租客聯繫，他們會跟進，十分盡責。

「找不到松平太太，近日煤氣公司已暫停派人上門抄錶，但附近有發生冒充者企圖入屋行劫疑案，下面管理員已提醒大家，但沒怎麼見到她，所以看看她會不會自己讀錶報錶。」

「哦。不過我們很少見到她，除了晚上倒垃圾。也不見她購物、煮食，說不定少用煤氣。」

「煤氣公司不知度數自己靠估，很多時估多了，次次沿用——」

正說着，門稍開了，只見日本女人像惺忪而起，披浴衣，頭髮散着，還一邊忙戴口罩見人。

趙生因職務關係學過點日語，由他們溝通。

但好奇又八卦的C，趁機「用力」通過稍開的門縫窺望屋內情狀……

D很晚才回來，一進門便亢奮道：「我們去年曾聯署，要求譴責有份推動警暴的奴隸聰，把警隊前一哥踢出舊生會，誰知被拒絕。好了換屆投票，合力把親建制主席擊敗。過千人排隊，搞到現在……好肚餓，吃什麼？」

男友D是喇沙仔，舊生千人回母校投票表態，眾志成城。他還道：「任何有得投票的機會都不錯過——起碼仲有得揀，香港快已無投票活動了！」

日式百貨公司超市「台灣節」，C笑：「有麻辣鴨血豆腐鍋，和黑蒜葱油拌麵慰勞。我們同陳同佳一樣去不了台灣。」

「喂，我剛才偷窺到隔壁怪狀——」C忽省得。

似乎睡至下午，女人來不及整妝抹粉應門，惺忪散髮披浴衣戴口罩。女人身後是古色古香家居佈置，傳統日本風格：所有東西保持低位：榻榻米、坐墊、矮桌、矮櫃……和紙窗格、江戶仕女浮世繪壁畫……窗帘擋住自然光——幽幽沈沈的。

「還看到什麼？」

「她是沒有眉毛的！而且……」

（明續）